OL Mercato : Azmoun, l'énorme sortie de Peter Bosz après Paris

Publié par Ange A. le 10 janvier 2022 à 00:10

Coach de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz s’est prononcé après le nul contre le PSG sur la possible signature de Sardar Azmoun à l’ OL.

Sardar Azmoun vers l’ OL, la réponse de Peter Bosz

L’Olympique Lyonnais a signé son retour à la compétition ce dimanche. L’ OL jouait gros pour sa reprise avec la réception du Paris Saint-Germain. Lyon a été accroché par le leader du championnat (1-1) au Groupama Stadium. Pour cette affiche phare de la 20e journée de Ligue 1, le club rhodanien était privé de trois attaquants. L’Algérien Islam Slimani, le Camerounais Karl Toko Ekambi et le Zimbabwéen Tino Kadewere disputent actuellement la CAN 2021. En l’absence de ces éléments, les Gones s’en sont remis à Lucas Paqueta, buteur contre le PSG. Suite au départ de ses offensifs africains, Lyon voudrait recruter Sardar Azmoun cet hiver. Après le nul contre Paris, Peter Bosz a été interpellé sur ce deal. Le technicien néerlandais a préféré entretenir le mystère à sa manière. « J’espère que ça va se faire [rires]. On ne sait pas », a lâché l’entraîneur lyonnais au micro de Prime Video.

Pas d’accord entre Lyon et Sardar Azmoun

Ciblé par l’Olympique Lyonnais, Sardar Azmoun est en fin de contrat au Zénit Saint-Pétersbourg. Le club russe souhaite vendre son buteur iranien pour récupérer quelques liquidités. L’ OL aurait formulé une offre à hauteur de 4 millions d’euros pour le transfert d’Azmoun. Lequel a tenu à clarifier sa situation actuelle au moment certains assurent qu’il aurait donné son accord à Lyon. L’international iranien aux 60 capes (39 buts) affirme n’avait rien conclu avec le club de Jean-Michel Aulas. « Ce n’est pas vrai ce que j’ai lu dans les médias, que j’étais d’accord avec une certaine équipe », a-t-il insisté sur son compte Instagram. Reste plus qu’à savoir si les Gones parviendront enfin à recruter cette vieille cible estivale. Celle-ci compte 10 réalisations et 4 offrandes cette saison.