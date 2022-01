Stade Rennais Mercato : Génésio ouvre la porte à un départ en L2

Publié par Ange A. le 16 janvier 2022 à 04:35

Le Stade Rennais pourrait se séparer d’un attaquant cet hiver. Celui-ci pourrait rejoindre la Ligue 2 comme l’a indiqué Bruno Genesio.

Un départ en Ligue 2 dans les tuyaux au Stade Rennais

Le Stade Rennais devrait enregistrer un départ en attaque lors du mercato d’hiver. Ces dernières heures, le nom de Serhou Guirassy a été associé à l’AS Saint-Étienne et son rival historique l’Olympique Lyonnais. Les deux ennemis ont besoin de renfort offensif suite au départ de leurs attaquants à la CAN 2021. L’avant-centre du SRFC pourrait faire l’objet d’un prêt cet hiver, surtout qu’il n’est plus un titulaire aux yeux de Bruno Genesio. Outre l’attaquant de 25 ans, Rennes pourrait céder un autre élément offensif vers la Ligue 2. Une tendance encore confirmée par son entraîneur en marge de la réception des Girondins de Bordeaux ce dimanche.

Une pépite du SRFC en route pour la Ligue 2

Barré par la concurrence en attaque, Matthis Abline devrait finir la saison loin du Stade Rennais. Le jeune attaquant du SRFC intéresse d’ailleurs Le Havre AC. L’actuel 6e de Ligue 2 voudrait se faire prêter l’avant-centre de 18 ans. Une possibilité à laquelle est ouverte Bruno Genesio. L’entraîneur rennais y voit une belle opportunité pour son poulain de gagner en temps de jeu et d’engranger de l’expérience.

« Un prêt pour cinq mois, c’est très important pour un jeune joueur. Mais lui, il faut qu’il soit convaincu que c’est intéressant pour lui. Mais nous, on lui donnera notre avis ensuite », a indiqué le coach du SRFC selon les propos relayés par Ouest France. Reste plus qu’à savoir si Matthis Abline est ouvert à un départ de Rennes. Il n’a disputé que 9 rencontres (126 minutes) cette saison sans se montrer décisif.