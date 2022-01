ASSE Mercato : Des départs énormes bientôt bouclés à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 17 janvier 2022 à 11:32

Désireux de révolutionner son effectif, l' ASSE se montre ambitieux durant ce mercato hivernal et serait en passe de se séparer de troisjoueurs.

ASSE Mercato : Trois départs bientôt bouclés

Tout s’accélère à l’AS Saint-Etienne. Après son début de saison calamiteux, les Verts ont décidé de profiter du mercato cet hiver pour se renforcer considérablement, condition sine qua non pour espérer se maintenir à la fin de la saison. Tout juste défait sur le fil contre le RC Lens ce week-end, l’ ASSE a tout de même fait preuve d’un sursaut d’orgueil au terme d’un match où les carences défensives se sont de nouveau faites ressentir.

Il y a peu, Pascal Dupraz évoquait sa volonté de dégraisser, indiquant que certains joueurs n'avaient pas le niveau pour la Ligue 1. « Il faut que quelques joueurs aillent se frotter au monde amateur. Il y a trop de joueurs. L’effectif est trop important. Ils gagneraient à aller exercer leur talent ailleurs », avait déclaré le coach en conférence de presse. Chose promise chose due, selon L’Équipe, Saint-Etienne serait en passe de finaliser trois départs.

Selon le journal sportif, l’ ASSE va dégraisser offensivement en se séparant de Jean-Philippe Krasso, Maxense Rivera et la recrue estivale Ignacio Ramirez. Le premier cité devrait quitter le Forez pour rallier la Corse et le club de l’AC Ajaccio en Ligue 1, sous la forme d’un prêt, pour le second, bis repetita mais du côté de l’AS Nancy Lorraine, qui le supervise depuis un certain temps.

Enfin, en ce qui concerne l’Uruguayen, arrivé en prêt cet été du Montevideo Liverpool, son départ ne fait plus l’ombre d’un doute. L’attaquant de 24 ans est attendu dans son pays au Nacional pour terminer sa saison. Véritable flop sous l’ère Puel, Ramirez ne semble pas bénéficier de plus de crédit avec Pascal Dupraz.

Eliaquim Mangala attendu cette semaine

En parallèle de ces départs, l’AS Saint-Etienne devrait officialiser cette semaine la venue en défense de l’ancien international tricolore, Eliaquim Mangala. Actuellement à Miami, le défenseur central de 30 ans est espéré pour la rencontre face à l’Olympique Lyonnais vendredi. Si son état de forme reste inconnu, lui qui n’a pas rejoué depuis la saison dernière, Pascal Dupraz et les dirigeants stéphanois restent confiants et comptent bien bénéficier des services de l’ancien citizen pour se maintenir à la fin de la saison.