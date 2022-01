ASSE Mercato : Mateta, retournement de situation à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2022 à 15:32

La venue de Jean-Philippe Mateta à l’ ASSE sous la forme de prêt s'annonce difficile comme l’a souligné Pascal Dupraz et confirmé Patrick Vieira.

ASSE : Patrick Vieira compte sur Mateta

L’ ASSE devrait oublier la piste Jean-Philippe Mateta. En l’absence de Jordan Ayew et Wilfried Zaha, participant à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, Mateta a retrouvé du temps de jeu. Par conséquent, Patrick Vieira ne veut plus se séparer de lui cet hiver. « Il a été récompensé par quelques buts, donc il est là, il est avec nous, il fait partie de l'équipe et du groupe », a déclaré le manager général des Eagles, après le match nul contre Brighton (1-1).

Grâce à ses dernières prestations, l’avant-centre sollicité en prêt par l’AS Saint-Étienne fait réfléchir désormais son entraîneur au moment de faire ses choix. En tout cas, le regard de Vieira sur Jean-Philippe Mateta a changé cet hiver. « Chaque fois que l'équipe a eu besoin de lui pour performer, il a fait de son mieux. […] Il m'est vraiment difficile de choisir les joueurs de devant », a déclaré le technicien français.

L'attaquant sollicité par l'AS Saint-Étienne

Notons que l’attaquant formé à l’OL a disputé les 4 derniers matches de Crystal Palace en Premier League. Titulaire contre Norwich (3-0) pendant le Boxing Day, il avait marqué le deuxième but de son équipe. En FA Cup face à Millwall, le joueur de 24 ans avait inscrit le but de la victoire (2-1, 58e) le 8 janvier dernier. Comme quoi, le courbe s’est inversé par Jean-Philippe Mateta depuis que l’ ASSE a initié des démarches pour le faire revenir en Ligue 1.

Il faut noter que l’ancien international espoir tricolore est barré à Crystal Palace par son compatriote Odsonne Édouard (24 ans) et Christian Benteke (31 ans). Prêté au club londonien par Mayence depuis janvier 2021, Mateta est en fin de contrat en Angleterre en juin 2022.