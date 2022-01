ASSE Mercato : Un grand attaquant se rapproche de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2022 à 19:32

Toujours en attente d’un buteur pour se sortir de la 20e place de Ligue 1, l’ ASSE aurait déniché un attaquant au Rapid Vienne en Autriche.

L' ASSE a déniché Ercan Kara au Rapid Vienne

Alors que le dossier Jean-Philippe Mateta traine et que la piste Serhou Guirassy est douchée par Bruno Genesio, l’ ASSE poursuit sa prospection un peu partout. Une nouvelle piste aurait mené les recruteurs des Verts en Autriche. D’après les informations de Sainté Inside, l’AS Saint-Étienne a repéré Ercan Kara, un décisif avant-centre au Rapid Vienne, club de l’élite autrichienne. En fin de contrat en juin 2022, l’international autrichien (7 sélections) peut s’engager avec le club de son choix pendant ce mercato de janvier. L’ ASSE mettrait donc les bouchées doubles pour obtenir sa signature cet hiver, à en croire la source.

Kara, un buteur confirmé comme Beric

Ercan Kara (26 ans) est un buteur confirmé. Cette saison, il a pris part à 32 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 14 buts pour 4 passes décisives délivrées. En championnat, ses statistiques sont de 9 buts et 3 passes décisives en 17 apparitions. Arrivée au Rapid en janvier 2020, le joueur d'origine turque totalise 37 buts et 16 passes de but en 84 matchs joués sous le maillot des Verts autrichiens.

Notons que l’ ASSE a de bonnes relations avec le club autrichien. C’est au Rapid Vienne que le club ligérien avait recruté Robert Beric (30 ans), fin août 2015. Et ce dernier avait été une bonne pioche stéphanoise, car il a marqué positivement son passage à l’AS Saint-Étienne avant son transfert au Ficago Fire en MLS en janvier 2020. L'avant-centre international Sovène (25 sélections) a inscrit 34 buts et délivré 5 passes décisives en 104 matchs disputés avec l'équipe de Sainté en cinq saisons marquées par un bref prêt au RSC Anderlecht entre août 2017 et janvier 2018.