ASSE : Robert Beric critique encore sévèrement Claude Puel

Publié le 02 mars 2021 à 10:30

Robert Beric, ancien attaquant de l'ASSE, en veut toujours à Claude Puel pour l’avoir mis sur le marché pendant le mercato de l'hiver 2020, alors qu'il souhaitait poursuivre son aventure dans le Forez.

ASSE : Robert Beric poussé dehors par Claude Puel

L'ASSE a transféré Robert Beric au Fire FC de Chicago en Major League Soccer (MLS) en janvier 2020. Le club ligérien avait pourtant besoin d’un avant-centre, capable d’empiler des buts. Le Slovène n’a donc pas compris la décision, du manager général de l’AS Saint-Étienne. Il lui a pourtant demandé la raison de sa mise à l’écart. « J’ai pensé que ma saison (2019-2020, ndlr) était lancée. Mais les quatre ou cinq matchs après, je ne joue plus. Je décide d'aller lui demander des explications, et il me répond qu'il n'aime pas le genre d'attaquant que je suis, et qu'il ne me voit pas dans son équipe. Il a été très direct », a expliqué l’attaquant de 29 ans dans France Football.

« Il m'a dit qu'il voulait un attaquant rapide, qui puisse dribbler et faire je ne sais quoi de plus, et qu'il souhaitait construire l'avenir autour de Charles Abi », a-t-il poursuivi. En réponse, Robert Beric avait fait savoir à Claude Puel « qu'il n'y avait aucune raison pour lui de rester, qu’il ne voulait pas m'asseoir sur le banc pendant des mois, avec un contrat jusqu'en juin 2022 ». « J’ai accepté le fait de ne pas faire partie des plans d'un entraîneur, c'est le football. Mais je n'ai pas aimé la manière », a confié l’ex-buteur de l'ASSE.

Le manager général des Verts est un dictateur ?

De son expérience sous les ordres de l'actuel coach des Verts, l’ancien N°27 des Stéphanois déduit que ce dernier se comporte comme un dictateur. « De ce que j’ai expérimenté à l’entraînement, Claude Puel donnait l’impression d’être sans émotion. Il arrivait au début des séances comme un dictateur en nous disant de faire ceci et cela, sans jamais sourire. C’est un fonctionnement très différent de celui que j’avais connu avec Ghislain Printant, Jean-Louis Gasset ou avec n’importe quel entraîneur avant lui. Il a l’air difficile à vivre », a-t-il martelé.

Robert Beric avait signé à l'ASSE fin août 2015, sous l’ère Christophe Galtier, contre un montant de 7,5 M€. Il était en provenance du Rapid Vienne (en Autriche). Il avait été prêté un temps au RSC Anderlecht en Belgique, entre fin août 2017 et janvier 2018. Au bout de 4 saisons et demie sous le maillot des Stéphanois, le natif de Krso (Slovénie) a fait l’objet d’un transfert à la Franchise de Chicago, pour 2 M€. Il avait joué 104 matchs avec Sainté, toutes compétitions confondues, pour 34 buts et 5 passes décisives. En Ligue 1, il avait disputé 81 matchs.













Par ALEXIS