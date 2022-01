ASSE Mercato : Un transfert à 3 M€ repoussé par l'AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2022 à 22:15

L’ ASSE aurait reçu une offre pour un joueur formé au club, mais aurait refusé d’ouvrir les négociations en vue du transfert de ce dernier.

Charles Abi en difficulté à l'AS Saint-Étienne

Formé à l’ ASSE (entre 2015 et 2018) et lancé en Ligue 1 par Jean-Louis Gasset en décembre 2018, Charles Abi n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe professionnelle des Verts. La saison dernière, Claude Puel lui avait pourtant donné plusieurs fois l’occasion de briller, en le titularisant en pointe de l’attaque, mais il a été peu décisif (seulement 3 buts marqués en 24 matches disputés en championnat). Après avoir fait la préparation estivale avec l’AS Saint-Étienne, l’attaquant de 22 ans a été prêté à l’EA Guingamp le dernier jour du mercato estival 2021, afin de s’aguerrir en Ligue 2.

En 12 matches joués sous le maillot de l’En Avant Guingamp, l’avant-centre de 21 ans a inscrit 3 buts, toutes compétitions confondues. Titularisé 4 fois en Ligue 2 par l’entraîneur Stéphane Dumont, Charles Abi se cherche encore avec le club breton. Et l’ ASSE, qui est en quête d’un attaquant cet hiver, n’est pas tentée par son retour au club.

L' ASSE aurait repoussé une offre de 3 M€ pour l'attaquant

Cependant, But Football Club croit savoir que la direction du club ligérien a eu l’opportunité de le transférer lors de ce mercato hivernal, mais a repoussé une offre estimée à près de 2 millions d’euros. Selon la source, la proposition à laquelle l’ ASSE n’a pas donné suite vient d’un club d'Europe de l'Est. Charles Abi est sous contrat avec les Verts jusqu'en juin 2024. Son prêt à l'EA Guingamp n'est pas assorti d'une option d'achat. Il devrait donc retrouver son club formateur à l'issue de la saison actuelle. Selon l'estimation de Transfermarkt, le natif de Clermont-Ferrand vaut 2,2 millions d'euros sur le marché des transferts en ce moment.