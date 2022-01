PSG Mercato : Benzema, la grosse surprise du Qatar se précise !

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2022 à 13:02

Karim Benzema va-t-il suivre la même voie que Sergio Ramos en quittant le Real Madrid pour rejoindre le PSG ? L’affaire prend de l’ampleur.

Haaland arrive, Benzema vers la sortie ?

Débarqué en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 35 millions d’euros, Karim Benzema pourrait mettre un terme à son aventure au Real Madrid l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant de 34 ans n’a pas encore renouvelé son engagement avec les Merengues et ne devrait pas le faire si le recrutement de Florentino Pérez ne va pas dans son sens.

En effet, le quotidien El Nacional assure ce mardi que si le club madrilène acte le transfert du phénomène Erling Haaland du Borussia Dortmund, l’international français pourrait réclamer son départ à l’issue de la saison. Si une association avec Kylian Mbappé ferait le bonheur de Benzema, il serait par contre opposé à une arrivée de l’attaquant norvégien de 21 ans.

L’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo aurait d’ores et déjà prévenu sa direction. Pourtant selon les derniers échos concernant Haaland, le Cyborg du Borussia aurait de fortes chances de débarquer chez les Merengues l’été prochain. Un transfert de Karim Benzema du Real au Paris Saint-Germain ne serait donc pas forcément une utopie. D’autant que les deux parties seraient déjà en discussions.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi a déjà discuté avec Benzema

El Nacional poursuit son déballage et indique que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, aurait déjà ouvert des négociations avec l’entourage de Karim Benzema depuis un bon moment. Il faut dire que malgré la grande forme du duo Benzema-Vinicius, intenable depuis le début de la saison, les décideurs de la Maison-Blanche envisageraient une recomposition de l’attaque madrilène dirigée par Carlo Ancelotti avec la paire Mbappé-Haaland.

Si une signature du numéro 7 parisien ne devait pas remettre en cause le statut de titulaire, le joueur formé à l’OL est bien conscient que le scénario pourrait être différent pour lui en cas de signature d’Erling Haaland. Surtout depuis que Vinicius apparaît désormais comme indiscutable dans son couloir. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG seraient donc en alerte maximale sur ce dossier. Après Angel Di Maria, Keylor Navas, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, un autre élément du Real Madrid pourrait débarquer à Paris la saison prochaine.