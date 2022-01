Arsenal Mercato : Vers une arrivée de Thierry Henry en Premier League

Publié par Thomas G. le 18 janvier 2022 à 14:32

L'ancien entraîneur de l'AS Monaco, Thierry Henry, pourrait faire son retour en Premier League sur le banc d'une équipe en difficulté cette saison.

Mercato : Thierry Henry dans les pas de Martinez

L’ancien attaquant de l’AS Monaco est en passe de revenir en Premier League. En effet, Everton vient de limoger Rafael Benitez. Les Toffees souhaitent le remplacer au plus vite et ont coché le nom de Roberto Martinez. C’est là que Thierry Henry entre dans la danse. Le sélectionneur belge, Roberto Martinez, veut ramener Thierry Henry avec lui dans ses bagages à Everton en tant qu’adjoint. Henry pourrait ainsi retrouver la Premier League.

L’ancien coach de Monaco deviendrait le nouvel entraîneur adjoint des Toffees. D’après The Athletic, Roberto Martinez est en discussion avec la fédération belge pour discuter d’un retour sur le banc d’Everton. Thierry Henry connaîtrait ainsi sa quatrième expérience après avoir été adjoint au sein de la sélection belge, entraîneur en chef de l'AS Monaco et de l’Impact de Montréal.

Le retour de Thierry Henry loin d'être garanti

Everton a coché le nom de Martinez, mais les dirigeants d’Everton sont intéressés par différents profils, et plus particulièrement des légendes du club, Duncan Ferguson qui avait assuré un intérim avant l’arrivée de Carlo Ancelotti et Wayne Rooney. Ce dernier effectue actuellement un travail remarquable avec le club de Derby County, qui compte une pénalité de 22 points, mais les hommes de Wayne Rooney ne sont qu’à 8 points de sortir de la zone de relégation.

Une performance non-négligeable, qui a attiré l’œil des Toffees, son club de toujours. Les dirigeants d’Everton vont devoir faire le bon choix et ne pas répéter les erreurs du passé. Ils ont perdu leur meilleur joueur, Lucas Digne, qui avait un différend avec Rafael Benitez. Une semaine plus tard, Lucas Digne est parti à Aston Villa et Benitez a été démis de ses fonctions. Si le choix se porte sur Roberto Martinez, son retour coïncidera avec le retour d’une légende de la Premier League dans le championnat, Thierry Henry.