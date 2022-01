ASSE Mercato : Grand attaquant, une bonne nouvelle est tombée

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2022 à 18:02

L’ ASSE aurait fait un gros effort financier pendant ce mercato hivernal afin de recruter le buteur qui l’aiderait à se maintenir en Ligue 1.

L' ASSE augmente son enveloppe pour recruter

L’ ASSE attend toujours son grand attaquant ce mois de janvier. Priorité de Pascal Dupraz, Jean-Philippe Mateta est toujours loin du Forez, alors qu’il est sollicité en prêt. Vu la difficulté à boucler le transfert de l’avant-centre de Mayence prêté à Crystal Palace, l’AS Saint-Étienne est sur d’autres pistes. Il y a Julien Ngoy (de KAS Eupen) et Serhou Guirassy, mais la dernière piste a vite été refermée par l’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio.

Lundi, le nom d'Ercan Kara, attaquant du Rapid Vienne (Autriche), a été révélé. Ce mardi, c’est au tour de Mikael Uhre, buteur de Bröndby IF (Danemark), d’être associé à l’ ASSE. Comme quoi, les Verts explorent plusieurs pistes, mais n’ont toujours pas trouvé d’accord. Pourtant, L’Équipe croit savoir que la direction stéphanoise a revu à la hausse sa cagnotte pour le mercato de janvier. L’enveloppe destinée à la masse salariale est passée de 200 000 € à 400 000 € si l’on en croit le quotidien sportif. Il s’agit d’une rallonge pour renforcer l’équipe de Pascal Dupraz engagé dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, avec Bordeaux, le FC Lorient ou encore l’ES Troyes AC.

Des signatures sans indemnité de transfert

Sans budget de recrutement cette saison, l’ ASSE a déjà attiré quatre joueurs sans indemnité de transfert. Bakary Sako (ailier gauche) et Joris Gnagnon (défenseur central) sont arrivés libres de tout engagement, tandis que Sada Thioub (ailier droit) et Paul Bernardoni (gardien de but) ont été prêtés par Angers SCO. Tous ont signé pour six mois. Quant à la signature d’Eliaquim Mangala (arrière central), elle est bien avancée.