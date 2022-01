PSG : Avant Reims, Pochettino reçoit une grande nouvelle à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2022 à 23:02

Dimanche à 20h45, le PSG reçoit le Stade de Reims. Avant ce match de la 22e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino peut avoir le sourire.

Messi a retrouvé l’entraînement avec le groupe ce mardi !

Excellente pour Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain. Après avoir été testé positif au Covid-19 en Argentine pendant les fêtes de fin d’année civile, Lionel Messi a fait retour à l’entraînement collectif des Rouge et Bleu ce mardi. Cantonné à des séances individuelles depuis son retour en France, en milieu de semaine dernière, l’attaquant de 34 ans a donc rejoint ses coéquipiers sur les terrains du Camp des Loges.

En effet, le club de la capitale a publié une petite vidéo du Ballon d'Or 2021 où l'on peut le voir tout sourire, ballon au pied avec ses coéquipiers. De quoi ouvrir la porte à un retour imminent dans le groupe, pourquoi pas pour la réception du Stade de Reims ce dimanche. C'est face à cette équipe qu'il avait commencé son aventure parisienne fin août dernier. À cinq jours de ce match, l’entraîneur parisien reçoit ainsi un renfort de taille pour son attaque où Kylian Mbappé évolue en solo depuis la reprise. Neymar Jr étant toujours aux soins depuis le 28 novembre et sa blessure à Saint-Étienne.

PSG : objectif Real Madrid pour Lionel Messi

Avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid le 15 février prochain, au Parc des Princes, Lionel Messi aura donc le temps de monter en puissance. De retour à l’entraînement collectif, la Pulga reste toutefois incertaine pour la rencontre contre les Rémois. En Argentine, son sélectionneur souhaite lui permettre de récupérer.

Selon la presse argentine dont les informations ont été confirmées par RMC, l’attaquant du PSG ne rejoindra pas l’Albiceleste, ces prochains jours. Il ne participera donc pas aux rencontres prévues contre le Chili, le 28 janvier, et la Colombie, le 2 février, dans le cadre des éliminatoires pour la coupe du Monde 2022. Il aura donc le temps nécessaire pour retrouver du rythme avant le choc contre le Real Madrid. Pour rappel, depuis son arrivée en août dernier, l’ancien capitaine du FC Barcelone a disputé 11 matches de Ligue 1 et inscrit 1 but pour le moment.