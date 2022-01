PSG : Messi, une superbe nouvelle tombe au Paris SG avant le Real

Publié par Thomas le 17 janvier 2022 à 19:02

À quelques semaines d'une rencontre cruciale contre le Real Madrid, le PSG a reçu une nouvelle superbe concernant sa star Lionel Messi.

PSG : Officiel, Messi va rester à Paris fin janvier

Auteur d’un début d'exercice 2021/2022 pour le moins tumultueux, marqué par des blessures et la Covid-19, le septuple Ballon d’Or argentin, Lionel Messi, semble bien déterminé à réellement lancer sa saison au Paris Saint-Germain. L’attaquant, assez diminué ces derniers jours après avoir contracté le virus, a pris une décision forte, officialisée ce lundi, qui devrait plaire aux fans Rouge et Bleu.

Comme annoncé par plusieurs médias ces derniers jours, la Pulga a décidé de ne pas rejoindre sa sélection fin janvier dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde. La recrue parisienne, dont le rendement cette saison laisse à désirer, souhaite se concentrer pleinement sur les importantes échéances du PSG ces prochaines semaines, avec en ligne de mire, la double confrontation face au Real Madrid, le rival préféré de l’Argentin.

Comme l’avance le média TyC Sport, relayé ce lundi par Le Parisien, Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Albiceleste, n'a pas convoqué Lionel Messi pour les deux prochaines confrontations face au Chili et la Colombie. Une décision qui fait écho aux échanges avec le joueur de 34 ans quelques jours auparavant.

Les récentes complications qu'a connu Messi avec la Covid-19, aurait poussé le joueur à prendre cette décision, lui qui a déjà loupé les trois matches de l’année 2022 à cause du virus. Une superbe nouvelle donc pour le Paris SG et ses dirigeants qui pourront aborder le choc de Ligue des Champions avec sa star en attaque en pleine forme.

Vers une révolution tactique contre le Real Madrid

En plus des retours salvateurs de Messi et Neymar, les supporters Rouge et Bleu devraient également connaître une autre grande nouvelle face aux Madrilènes, celle d’un changement de dispositif. Requête express du vestiaire à Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain devrait évoluer prochainement avec une défense à trois, un schéma tactique totalement inédit, qui avait pris forme en fin de rencontre ce week-end face à Brest.

Selon plusieurs journalistes proches du PSG, l’idée aurait été suggérée avec insistance par certains cadres, qui se plaignaient du manque de fond de jeu depuis le début de saison. Le retour en forme de Sergio Ramos et la présence de latéraux offensifs (Mendes-Hakimi) aurait été un argument de poids pour mettre en oeuvre cette mini-révolution. Face au Real Madrid, le club de la capitale pourrait ainsi évoluer avec la composition suivante :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : Marquinhos, S. Ramos, P. Kimpembe

Milieux de terrain : A. Hakimi, M. Verratti, I. Gueye, N. Mendes

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, Neymar