ASSE Mercato : Dupraz insiste pour son grand attaquant à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2022 à 17:34

Avant le derby contre l’OL, Pascal Dupraz est revenu sur le mercato de l’ ASSE dans Le Progrès. Il a insisté pour son grand attaquant.

ASSE Mercato : Dupraz réclame un attaquant, un défenseur et un latéral

La direction de l’ ASSE a mis quatre nouveaux joueurs à la disposition de Pascal Dupraz, en attendant la signature officielle d’Eliaquim Mangala dans les prochaines heures. Mais le mercato hivernal de l’AS Saint-Étienne n’est pas refermé. Le nouvel entraîneur espère encore des renforts à des postes bien précis. « J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un arrière latéral », a-t-il insisté dans le journal régional, tout en se justifiant pour le latéral : « Si on prend un latéral droit, ce n’est pas parce qu’Yvann Maçon n’est pas au niveau. C’est pour que le groupe soit encore plus homogène, le rendre encore plus performant. »

Pour le poste d’avant-centre, les pistes Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) et Serhou Guirassy (Stade Rennais) se sont refroidies. Toutefois, plusieurs autres pistes sont évoquées : Vedat Muriqi (27 ans, Lazio Rome), Ercan Kara (26 ans, Rapid Vienne), Mikael Uhre (27 ans, Bröndby IF) et Julien Ngoy (24 ans, KAS Eupen).

Mangala répond aux critères de l'AS Saint-Étienne

Par ailleurs, Pascal Dupraz a confirmé la signature imminente de Eliaquim Mangala à l’ ASSE et la difficulté à s’offrir Jean-Philippe Mateta. « Eliaquim répond à des critères qui avaient été fixés en amont du mercato. On considérait que les joueurs devaient connaître le championnat de France. On considère qu’il connait mieux le championnat de France puisqu’il est international et a joué dans de grands clubs », a-t-il lâché. Avant de faire le point sur le dossier Jean-Philippe Mateta : « On a longtemps parlé de Mateta et j’ai presque envie de dire que moins on parle, moins on se dévoile, plus on a de chances de voir nos dessins se confirmer. »

Pour mémoire, l’ ASSE a déjà recruté Bakary Sako (ailier gauche), Joris Gnagnon (défenseur central), Sada Thioub (ailier droit) et Paul Bernardoni (gardien de but). Les deux premiers sont arrivés chez les Verts, libres de tout engagement. Quant aux derniers, ils sont prêtés par Angers SCO pour six mois, soit jusqu’à la fin de la saison.