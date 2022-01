PSG Mercato : Le Paris SG boucle une superbe opération en défense !

Publié par Thomas G. le 19 janvier 2022 à 14:34

Un titi parisien va partir en prêt en Belgique du côté d'Eupen. Le joueur du PSG de 19 ans va connaître sa première expérience à l'étranger.

PSG Mercato : Teddy Alloh file en prêt à Eupen

Le jeune latéral gauche Teddy Alloh va quitter le Paris Saint-Germain. Barré par la concurrence de Nuno Mendes, Juan Bernat et Layvin Kurzawa, le latéral gauche va partir s’aguerrir en Belgique et plus précisément à Eupen. Le 12e de Jupiler Pro League va enregistrer l’arrivée du latéral gauche formé au Paris Saint-Germain. Teddy Alloh est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2023. Il va s’engager six mois avec le KAS Eupen.

Les Belges d’Eupen, entraînés par Stefan Krämer sont à la lutte pour le maintien en Jupiler Pro League. Alloh a participé à un match de Youth League avec le club de la capitale. Trop âgé pour disputer la Gambardella, le gaucher de 19 ans a fait la plupart de ses matches en renforçant la réserve du PSG en Nationale 3. Une situation complexe pour un jeune qui a signé son premier contrat professionnel en juin 2020.

Opération dégraissage pour les jeunes du PSG

La fermeture de l’équipe CFA du Paris Saint-Germain a engendré beaucoup de maux de tête pour les dirigeants Parisiens. La passerelle entre les équipes de jeunes et le monde des professionnels que représentait le CFA est rompue. De plus, un grand nombre de jeunes parisiens sont trop vieux pour jouer en équipe de jeunes, mais ne font pas partie du groupe professionnel. Sous contrat avec le Paris SG, ces jeunes doivent prendre leur mal en patience, le prêt est un bon moyen de s’aguerrir avant de pouvoir peut être avoir leur chance en équipe première. Un bon nombre de joueurs sont dans cette situation avec le PSG. C'est le cas de Fressange, Oufella Bitumazala ou encore Tidjany Chabrol.

Arnaud Kalimuendo et Junior Dina Ebimbe sont de bons exemples de la stratégie parisienne. Dina Ebimbe a été prêté au Havre et à Dijon avant de revenir à Paris. Quant à Arnaud Kalimuendo, il est prêté depuis maintenant deux saisons au RC Lens, avant de revenir au PSG pour s’imposer. Un destin que l’on peut souhaiter à Teddy Alloh qui va partir à Eupen en quête de temps de jeu.