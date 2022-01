PSG Mercato : Les Parisiens visent deux gros coups au milieu !

Publié par Thomas G. le 19 janvier 2022 à 10:34

Le PSG veut faire signer deux milieux de terrain en fin de contrat, pour les engager libre en juin prochain. Deux pistes au CV bien fourni.

PSG Mercato : Attentif au dossier Pogba

Ce n’est pas un secret, le Paris Saint-Germain veut PaulPogba. Les dirigeants parisiens sont très attentifs à la situation du milieu de terrain de 28 ans. Pogba est en fin de contrat avec son club Manchester United et n’a toujours pas prolongé son contrat. Après plusieurs refus concernant une prolongation de contrat, il semblerait que l’international français soit sur le départ. Le Paris SG est la destination la plus probable du natif de région parisienne. Un transfert qui permettrait à Pogba de retrouver sa région natale et de découvrir un nouveau championnat, en l’occurrence la Ligue 1. D’autant plus qu’une arrivée libre de Pogba serait un superbe coup pour le PSG en termes d’effectif, mais aussi financièrement.

Les Parisiens se renforceraient avec Pogba sans indemnité, ce qui leur permettrait de dépenser de l’argent sur un autre poste. D’après Ekrem Konur un contrat de trois ans attend Pogba et Kessié au PSG.

Franck Kessié, le roc milanais

En plus de la piste Pogba, le Paris Saint-Germain suit attentivement la piste menant à Franck Kessié. Le milieu de terrain ivoirien a refusé toutes les offres de prolongation transmises à son égard par l’AC Milan. En cause, un problème financier. En effet, Kessié souhaite toucher beaucoup plus d’argent que ce que lui proposent les Milanais. L’ancien joueur de l’Atalanta actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire est dragué par le PSG.

Le club de la capitale souhaite lui offrir un contrat de trois ans, comme Pogba, en doublant le salaire qu’il perçoit à Milan. Les Parisiens souhaitent répondre aux exigences demandées par Kessié. Idem que pour Pogba, l’international ivoirien arriverait libre du côté de la Porte de Saint-Cloud. Ainsi, le PSG pourrait se renforcer dans les prochaines semaines avec deux milieux de terrain de grande qualité pour la modique somme de 0 euro.