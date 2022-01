PSG Mercato : Coup de tonnerre, Pogba se rapproche du Paris SG !

Publié par Thomas le 19 janvier 2022 à 12:34

En fin de contrat cet été à Man United, Paul Pogba, longtemps dans le viseur du PSG et Leonardo, a pris une décision importante cette semaine.

PSG Mercato : Rangnick confirme le départ de Pogba

Dossier prioritaire de Leonardo au Paris Saint-Germain, la signature d’un grand milieu de terrain pour 2022 semble de plus en plus toucher au but. Si le dossier Kylian Mbappé obnubile la direction Rouge et Bleu depuis des mois, le club n’en oublie pas pour autant sa piste prioritaire, à savoir la venue de Paul Pogba.

Lorgné par le Paris SG depuis des années, le milieu tricolore connaît une période délicate dans son club de Manchester United. En fin de contrat cet été en Angleterre, la Pioche laissait toujours planer le doute sur son futur... jusqu’à aujourd’hui. En conférence de presse, son entraîneur, Ralf Rangnick a fait une révélation incroyable, indiquant à la presse que Pogba allait quitter le navire mancunien à l’issue de la saison, confirmant ainsi les rumeurs insistantes de départ du Français. " Il veut montrer aux fans de United, au conseil d’administration, au monde entier quel genre de joueur il peut être. Même si ce n’est que pour se présenter ailleurs pour un nouveau contrat ", a avoué le coach allemand.

Une superbe nouvelle pour le PSG qui voit donc s’ouvrir devant lui un boulevard pour recruter le champion du monde 2018.

Le PSG passe à l’attaque pour Pogba

Dans le même temps, les dirigeants parisiens auraient lancé l’offensive pour s’attribuer les services de l’ancien Bianconero, qui on le sait, porte la Ville Lumière dans son cœur, par ses racines (le joueur est né et a grandi dans le 77). À en croire l’insider Ekrem Konur, le PSG aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du Français pour une arrivée cet été. Le club de la capitale se montrerait déterminé pour boucler le dossier rapidement et offrirait au milieu de 28 ans un contrat de trois saisons, ainsi qu’un salaire défiant toute concurrence.

Une tendance confirmée par L’Équipe ce mercredi, qui stipule que Pogba ne devrait pas prolonger à Man United et que Paris ferait figure de favori pour l’enrôler. Une superbe nouvelle pour Nasser al-Khelaïfi, d'autant que la venue de la Pioche pourrait pousser Kylian Mbappé à prolonger au Paris SG.