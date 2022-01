OM Mercato : Deux renforts rejoignent les rangs de Sampaoli

Publié par Ange A. le 20 janvier 2022 à 05:35

À la veille de la rencontre entre l’ OM et le RC Lens, Jorge Sampaoli a reçu une bonne nouvelle. Il pourra aligner deux renforts.

L’ OM reçoit le feu vert de la LFP

Après son match nul face au LOSC (1-1) lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille se rend dans le Nord pour sa prochaine sortie. Samedi, l’ OM affronte le Racing Club de Lens pour la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Marseillais sont 3es du championnat avant cette affiche. Leurs prochains adversaires pointent à la 7e place et mais restent sur une belle dynamique. Les Sang et Or viennent d’enchaîner leur troisième victoire de l’année en dominant Rennes lors de la dernière journée. C’est donc une équipe en forme que Jorge Sampaoli s’apprête à affronter. Avant cette rencontre, le coach marseillais a reçu une bonne nouvelle venant de la Ligue de football professionnel.

Bakambu et Kolasinac opérationnels contre Lens

La LFP a homologué les contrats de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Les deux dernières recrues de Marseille sont donc éligibles pour la prochaine sortie de l’ OM contre Lens. L’attaquant congolais et le polyvalent défenseur bosnien ont rejoint le club phocéen cet hiver. Reste maintenant à savoir si l’avant-centre de 30 ans va signer son retour à la compétition après plusieurs mois d’absence. Son contrat étant expiré depuis trois mois, l’international congolais n’a plus disputé de rencontres entre temps.

Quant au défenseur arrivé d’Arsenal, il n’a disposé que d’un faible temps de jeu chez les Gunners. L’arrière gauche âgé de 28 ans n’a joué que 5 rencontres (270 minutes) depuis le début de la saison. En rejoignant Marseille, il espère retrouver un temps de jeu considérable. Il n’y a plus qu’à attendre de voir si les deux hommes vont figurer dans le groupe de Sampaoli pour le déplacemeent au stade Bollaert.