OM Mercato : Sampaoli s'emballe pour le transfert de Bakambu

Publié par Ange A. le 15 janvier 2022 à 05:31

Au lendemain de la signature de Cédric Bakambu à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur son nouvel attaquant.

Les mots de Sampaoli après la signature de Bakambu à l’ OM

Ce vendredi était jour de présentation officielle de Cédric Bakambu à l’Olympique de Marseille. L’OM a officialisé la signature de l’attaquant âgé de 30 ans jeudi. L’international congolais (38 sélections/13 buts) arrive libre suite à la fin de son contrat chez les Chinois du Beijing Guoan. Il s’est engagé jusqu’en 2024 avec le club phocéen. Présent en conférence en marge de la réception du Lille OSC, Jorge Sampaoli a été interpellé sur l’arrivée de ce nouveau renfort offensif. Le technicien argentin se satisfait de cette signature, laquelle lui donnera plus d’options offensives.

« Bakambu sait bien exploiter les espaces. Il est rapide. Je l’ai vu jouer à différents endroits, généralement avec un autre attaquant, mais aussi à gauche. Ses caractéristiques nous donneront plus d’options pour marquer. L’intégration de Bakambu dans l’équipe dépendra de sa forme physique. J’espère que ça prendra le moins de temps possible », a confié le coach de l’OM selon des propos relayés par RMC Sport.

Une association avec Milik en pointe ?

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a également évoqué un possible duo Milik-Bakambu à la pointe de l’attaque. Le coach de l’OM assure que tout « dépendra de la compatibilité » des deux hommes. « Il faut qu’il y ait un bon feeling entre eux. Avec deux pointes, ils peuvent se neutraliser, ça peut être négatif s’il n’y a pas de connexion, s’ils jouent les mêmes ballons. On verra s’il y a cette possibilité de deux pointes, ou un ailier et l’autre attaquant. Cela dépend surtout d’eux, plus que de moi », a noté Jorge Sampaoli. Nouvel attaquant de Marseille, Cédric Bakambu ne vivra pas son baptême de feu ce dimanche face à Lille. Son contrat n’est pas encore homologué par la LFP.