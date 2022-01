ASSE Mercato : Officiel, Dupraz tient sa 5e recrue hivernale

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 20:36

Après quelques jours de tractations, l’ ASSE a fini par arracher la signature Eliaquim Mangala. Comme prévu, il a signé un contrat de 6 mois.

ASSE Mercato : Eliaquim Mangala engagé pour six mois

Arrivé à Saint-Étienne mercredi en provenance de Miami (Floride), Eliaquim Mangala s’est engagé avec l’ ASSE après avoir satisfait sans souci la traditionnelle visite médicale. Il a signé un contrat de courte durée, jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur s’est mis d’accord avec la direction stéphanoise sur une pige de six mois pour aider l’AS Saint-Étienne, menacée de relégation, à se maintenir en Ligue 1. En l’absence de Harold Moukoudi et du jeune Saïdou Sow (22 ans) partis à la CAN et aussi l’indisponibilité de Joris Gnagnon, l’ancien Tricolore (8 sélections) renforce le groupe de Pascal Dupraz. Il n’est cependant pas qualifié pour disputer le 124e derby contre l’ OL, vendredi (21h) au Groupama Stadium.

Le défenseur Tricolore, 5e recrue de Dupraz

Eliaquim Mangala est la 5e recrue hivernale de l’ ASSE. Il a débarqué après Gnagnon, Bakary Sako, Sada Thioub et Paul Bernardoni. Ils ont tous signé jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Eliaquim Mangala est arrivé à l' ASSE « affuté » selon le coach Pascal Dupraz, car il s'est entretenu physiquement depuis la fin de son contrat au FC Valence l'été dernier. Il apporte son expérience aux Verts qui en ont besoin pour se sauver de la relégation en Ligue 2. Une expérience acquise lors de son parcours dans de grands clubs : Stardard de Liège, FC Porto, Manchester City, Everton et évidemment Valence.

Réactions de la recrue et de Dupraz

« C’est une fierté de rejoindre un club comme l’AS Saint-Étienne. Je prends la situation du club comme un challenge. Mon but est d’aider le club à s’en sortir, je sais qu’on va le faire. Pour cela, on a aussi besoin de tous les supporters, alors je compte sur eux. Physiquement, je me sens bien. Je serai très rapidement prêt pour l’objectif qui est de sauver le club », a déclaré Eliaquim Mangala.

« Je suis très heureux de l'arrivée d'Eliaquim et je veux vraiment saluer le travail de mes dirigeants. C'est un joueur qui va nous apporter de la sérénité et quelque chose qui ne s'acquiert pas facilement : de l'expérience. D'abord sur le terrain, beaucoup, et s'il veut prolonger dans le vestiaire, je suis preneur », s'est réjoui Pascal Dupraz.