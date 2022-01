RC Lens Mercato : Après Boli, un autre départ confirmé à Lens

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 18:36

Franck Haise a confirmé la rumeur sur le départ de Jonathan Varane du RC Lens. Il estime qu’un prêt serait avantageux pour le jeune joueur.

RC Lens : Jonathan Varane bientôt prêté

Le RC Lens a décidé de prêter Jonathan Varane (20 ans) à un club où il aurait du temps de jeu et poursuivrait sa progression. Franck Haise a confirmé la tendance, ce jeudi, en conférence de presse avant le match contre l’OM, samedi (21h) en Ligue 1. « On s’est dit que pour lui, vu le nombre de joueurs que nous avons au milieu, un prêt pouvait être une très bonne étape. J’en suis persuadé », a expliqué l’entraineur du RCL.

Comme Charles Boli, prêté à Vicenza en Italie, le jeune milieu défensif devrait donc finir la saison dans un nouveau club. Franck Haise a bon espoir qu’une équipe va l’accueillir rapidement. « J’espère pour lui que les choses bougent et je pense que ce sera le cas vu ce qu’il montre ces derniers mois », a-t-il rassuré.

Jonathan Varane a fait une seule apparition en Ligue 1. Il avait disputé la dernière minute du match perdu par le RC Lens face au FC Nantes (3-2), lors de la 18e journée. Sous contrat jusqu’à fin juin 2024, le frère cadet de Raphaël Varane est en effet barré par le capitaine et décisif Seko Fofana, Cheick Doucouré, Yannick Cahuzac ou encore la recrue hivernale Patrick Berg.

Le RCL reste attentif aux opportunités du marché

Franck Haise reste ouvert à toutes les éventualités à 11 jours de la fermeture du marché hivernal. « Le souhait partagé avec la direction sportive, c’était d’ajuster avec un milieu supplémentaire (Berg), pour le court et le moyen terme. C’était un mercato d’ajustement », a-t-il souligné. « Aujourd’hui, on n’a pas forcément de besoin spécifique, mais il y a toujours les opportunités de mercato […] Il peut donc toujours se passer certaines choses. Il est possible que ça bouge encore dans le sens des départs ou des arrivées, mais je n’ai pas de souhait particulier », a déclaré le coach des Sang et Or.