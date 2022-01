ASSE Mercato : Kolodziejczak apprécie les renforts stéphanois

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 22:36

Passé en conférence de presse, Kolodziejczak s’est prononcé sur les recrues hivernales de l’ ASSE, avant le derby contre l’OL, vendredi.

ASSE Mercato : Kolodziejczak, « les recrues viennent nous renforcer et c'est bien »

Capitaine de l’ ASSE en l’absence de Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejczak était en conférence de presse à la suite de son entraîneur, pour évoquer le derby contre le rival, l’Olympique Lyonnais. Interrogé sur les renforts arrivés à l’AS Saint-Étienne dans ce mois de janvier, il avoue qu’il aurait souhaité que toutes les recrues soient là, pour le derby au Groupama Stadium. « On aurait aimé avoir le groupe au complet », a-t-il regreté. Notons que Pascal Dupraz attend encore un attaquant de pointe et un défenseur latéral, après Eliaquim Mangala.

Timothée Kolodziejczak a estimé, ensuite, que les renforts déjà enregistrés vont apporter un plus au groupe, en vue de la mission sauvetage. « Les recrues apportent de la fraicheur mentale et de la concurrence saine. Le sang neuf fait du bien à tout le monde. Les joueurs viennent nous renforcer et c'est bien », a-t-il apprécié.

Avec Paul Bernardoni (gardien de but), Sada Thioub, Bakary Sako et Eliaquim Mangala, dont les signatures sont déjà officielles, et aussi Joris Gnagnon, le défenseur de l’ ASSE assure que « les Verts seront encore plus compétitifs ». « On n’est pas mort. Le coach nous répète qu'on va se maintenir. On le croit. On est l’AS Saint-Étienne. On ne lâchera pas. On a nos valeurs », a conclu Timothée Kolodziejczak.

Le groupe de l' ASSE contre l'OL

Gardiens de but : Stefan Bajic, Étienne Green, Paul Bernardoni

Défenseurs : Mickaël Nadé, Timothée Kolodziejczak (C), Gabriel Siva, Yvann Maçon, Abdoulaye Bakayoko, Lucas Llort

Milieux de terrain : Lucas Gourna, Mahdi Camara, Adil Aouchiche,Assane Diousse, Zaydou Youssouf, Aïmen Moueffek, Louis Mouton

Attaquants : Jean-Philippe Krasso, Arnaud Nordin, Bakary Sako, Sada Thioub, El Hadji Dieye