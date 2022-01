OL Mercato : Moussa Dembélé vers un retour en Espagne ?

Publié par Ange A. le 21 janvier 2022 à 06:32

Après un passage manqué en Liga la saison dernière, Moussa Dembélé pourrait retourner en Espagne où il intéresse un cador du championnat.

Moussa Dembélé ciblé par un cador de La Liga

Avec la tenue de la Coupe d’Afrique de football, l’Olympique Lyonnais a dû libérer ses attaquants africains. L’Algérien Islam Slimani, le Camerounais Karl Toko Ekambi et le Zimbabwéen Tino Kadewere ont pris la direction du Cameroun pour prendre part à la compétition. Pour compenser leur absence, la direction de l’ OL espère recruter Sardar Azmoun. Le buteur du Zenit Saint-Pétersbourg était déjà pisté par Lyon l’été dernier. Alors que Slimani et Kadewere vont effectuer leur retour suite à l’élimination des Fennecs et des Warriors au premier tour, un autre attaquant pourrait quitter Lyon cet hiver, cette fois dans le cadre d’un recrutement. Marca révèle en effet un intérêt du FC Séville pour Moussa Dembélé.

Un plan B pour le FC Séville

Le quotidien madrilène assure que le numéro 9 de l’Olympique Lyonnais figure dans les petits papiers de Monchi. La source note toutefois que Moussa Dembélé n’est pas la priorité du directeur sportif andalou. L’attaquant de l’ OL ne serait qu’un plan B pour Séville qui souhaite surtout s’attacher les services d’un Anthony Martial en délicatesse à Manchester United. Sur le départ chez les Reds Devils, le nom de l’attaquant tricolore de 26 ans avait également circulé à Lyon, son club formateur. Mais les Gones ont privilégié la piste menant à Sardar Azmoun. En cas d’échec dans le dossier Martial, les Rojiblancos devraient donc se tourner vers Dembélé. Le dauphin du Real Madrid pourrait transmettre une offre pour l’enrôler dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

À noter que l’Atlético Madrid avait déjà eu recours à cette formule en deuxième moitié de saison dernière pour recruter Moussa Dembélé. Mais le passage de l’attaquant lyonnais chez les Colchoneros ne restera pas dans les annales. L’avant-centre de 25 ans a disputé 7 matchs sans trouver le chemin des filets. Cette saison, il compte 5 buts et une passe décisive en 15 apparitions.