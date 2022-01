OM Mercato : Mandanda vers la sortie, la réponse cash de Sampaoli

Publié par Ange A. le 21 janvier 2022 à 05:32

Alors que les spéculations vont bon train concernant un départ de Steve Mandanda, Jorge Sampaoli s’est exprimé au sujet de son portier.

Steve Mandanda vers la sortie à Marseille ?

Steve Mandanda vit une saison difficile à l’Olympique de Marseille. Le gardien de but de 36 ans a perdu sa place de titulaire au profit de Pau Lopez. Arrivé en prêt de l’AS Roma, l’Espagnol a vu son option d’achat être levée par l’OM. Relégué sur le banc, le champion du monde tricolore est annoncé sur le départ. Son nom est associé à l’AS Saint-Étienne, l’AS Monaco et récemment à l’OGC Nice. Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur l’avenir de l’international tricolore (34 sélections). Le technicien argentin souhaite conserver son numéro 30. « Personnellement, tous les jours, j’espère garder mon effectif et voir s’il y a des opportunités, on peut essayer […] Je veux que Mandanda reste, on est très heureux de le voir quand il arrive le matin. C’est une légende », a d’abord assuré l’entraîneur marseillais.

Jorge Sampaoli ouvre la porte à Mandanda

Néanmoins, le coach de l’Olympique de Marseille n’entend pas retenir Steve Mandanda si celui-ci nourrit des envies de départ. Dans ce cas de figure, Jorge Sampaoli compte recruter une nouvelle doublure à Pau Lopez. « Il a peut-être envie d’être heureux ailleurs. Sur sa situation, ce n’est pas moi qui décide. Je ne sais pas s’il peut partir ni s’il veut. S’il veut, il faudra trouver un gardien qui peut concurrencer Pau Lopez », a souligné l’ancien sélectionneur argentin. Désormais cantonné à un rôle de remplaçant, le natif de Kinshasa a vu son temps de jeu fondre cette saison. Le portier n’a joué que 7 rencontres depuis le début de la saison. De quoi alimenter les rumeurs sur son avenir alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2024. Une échéance désormais hypothétique.