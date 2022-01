OM Mercato : Alvaro Gonzalez, un bras de fer engagé avec Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 21 janvier 2022 à 13:37

Relégué au second plan à l’ OM, Alvaro Gonzalez est poussé dehors par sa direction. Mais le défenseur espagnol n’a aucune intention de partir pour le moment.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez contrarie les plans de Marseille

Suite au recrutement de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, l’Olympique de Marseille doit désormais dégraisser son effectif. Le club de la capitale espère se débarrasser de quelques joueurs afin de rééquilibrer ses comptes et réduire sa masse salariale. Jordan Amavi a déjà mis les voiles pour un retour à l’OGC Nice. Et d'autres départs devraient suivre.

Relégué au rang de remplaçant depuis l’entame de la saison, Alvaro Gonzalez (32 ans) semble lui aussi promis à un départ de l’ OM durant ce mercato hivernal. Le président marseillais, Pablo Longoria, lui a clairement signifié qu’il n’était plus désiré à Marseille. Devenu persona non grata au sein de l’effectif marseillais, Alvaro Gonzalez a tout intérêt à mettre les voiles dès cet hiver. D’autant plus qu’un accord avec les Girondins de Bordeaux est évoqué ces derniers jours. La direction de l’ OM serait même prête à faciliter son départ au FCGB.

Toutefois, ce supposé accord avec Bordeaux reste soumis à la décision finale du défenseur espagnol. Et c’est là que les choses se compliquent. Car selon les informations de RMC Sport, Alvaro Gonzalez n'est pas enclin à rejoindre la Gironde. Cette position ferme du joueur risque de compromettre les plans de Marseille.

Alvaro Gonzalez finalement vers l’Espagne ?

Malgré sa relégation brutale, Alvaro Gonzalez n’est pas pressé de quitter l’Olympique de Marseille où son contrat expire en juin 2024. Pour l'heure, le défenseur espagnol campe sur ses positions et n'entend pas précipiter son départ, persuadé de se battre pour retrouver sa place à Marseille. Néanmoins, le défenseur marseillais n’est pas à court de propositions en vue d’un nouveau challenge à l’étranger.

Toujours selon la radio sportive, plusieurs clubs de Liga, tels que Valence, Osasuna et Levante, sont intéressés par son profil. Un retour en Espagne pourrait donc séduire le principal intéressé. S’il se sait très convoité, Alvaro Gonzalez n’a pas encore pris de décision pour sa future destination. Un bras de fer pourrait donc être engagé entre le joueur et sa direction.