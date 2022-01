OM Mercato : Valence tient une réponse officielle pour Alvaro

Publié par Timothée Jean le 20 janvier 2022 à 17:36

Soucieux d’alléger sa masse salariale, l’ OM n’est pas contre un départ d’Alvaro Gonzalez à Valence. Le président marseillais s’est exprimé sur ce dossier.

OM Mercato : Longoria ouvre la porte pour Alvaro

Ça bouge à l’ Olympique de Marseille. Après le recrutement de Cédric Bakambu, l’ OM vient de mettre la main sur une deuxième recrue hivernale. En fin contrat avec Arsenal, Sead Kolasinac a rejoint le club phocéen. Cette arrivée devrait, selon toute vraisemblance, sceller l’avenir d’Alvaro Gonzalez à l’ Olympique de Marseille.

Le défenseur central espagnol a perdu son statut de titulaire indiscutable à Marseille. En froid avec son entraîneur, il est poussé vers la porte de sortie. Et ce n’est pas Pablo Longoria qui dira le contraire. Interrogé sur son joueur en conférence de presse, le président de l’ OM a avoué que la situation n’était pas parfaite pour l’Espagnol. Le dirigeant marseillais a même ouvert la porte à son départ.

« Nous sommes ouverts à des portes de sortie pour des joueurs. J’ai parlé avec Alvaro et son agent. Avec l’arrivée de Sead qui peut jouer comme défenseur central, on peut travailler ensemble pour trouver des solutions lors des dix derniers jours du mercato », a confié Pablo Longoria avant d’ajouter : « la porte est ouverte ».

Alvaro Gonzalez préfère Valence

Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024, Alvaro Gonzalez n’est pas certain de passer l’hiver à Marseille. L’ OM ne s’oppose pas à son départ. Mais si l’ancien joueur de l’Espanyol venait à quitter Marseille, où irait-il ? Son nom est associé ces derniers jours à plusieurs clubs de Ligue 1, tels que Bordeaux, Strasbourg et l’ ASSE. Sauf que l’ancien défenseur de Villarreal semble avoir une préférence pour Valence. Il ne serait pas contre l’idée d’un retour en Espagne, d’autant plus que le club Ché s’active pour arracher sa signature.