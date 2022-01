ASSE Mercato : Après Mangala, Dupraz officialise une autre signature !

Publié par Thomas le 21 janvier 2022 à 14:07

La révolution est en marche à l'AS Saint-Etienne. Après Eliaquim Mangala, l' ASSE a officialisé une signature en défense.

ASSE Mercato : Gnagnon officialisé à Saint-Etienne

Auteur d’un début de saison calamiteux, l’AS Saint-Etienne se donne un second souffle ces dernières semaines grâce à un mercato ambitieux. Condition sine qua non au maintien en fin de saison, le recrutement de renforts cet hiver dans la Loire avait été exigé par Pascal Dupraz lors de son arrivée sur le banc stéphanois. Alors que les Verts ont acté la signature ce jeudi de l’international français Eliaquim Mangala, pour six mois, le club ligérien a officialisé une nouvelle venue ce vendredi, toujours en défense.

Annoncé du côté de l’ ASSE depuis plusieurs semaines, Joris Gnagnon a officiellement rejoint Saint-Etienne, lui qui s’entraînait déjà avec le groupe. L’ancien défenseur du Stade Rennais et du FC Séville s’est lui aussi engagé pour six mois, libre de tout contrat depuis sa résiliation de contrat avec le club andalou. Son arrivée, combinée à celle de Mangala, laisse présager un renouveau en défense côté stéphanois.

Véritable révélation sous le maillot du SRFC, Gnagnon avait connu un passage en dents de scie en Liga, où il avait alterné entre le bon et le moins bon. L’été dernier, le FC Séville avait décidé de résilier le contrat du Français suite à des manquements graves, liés à sa condition physique (le joueur était arrivé à l’entraînement en surpoids).

Une 5e signature mais pas la dernière !

Avec cette signature, l’ ASSE blinde ainsi l’un de ses secteurs prioritaires, la défense centrale. Néanmoins, le club ligérien ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin et se concentre désormais sur l’attaque. Le dossier Jean-Philippe Mateta étant toujours en stand-by, Sainté a alors multiplié ses pistes offensives, regardant du côté du RC Lens (Ganago), Strasbourg (Mothiba), ou encore le Stade Rennais (Guirassy).

Mais c’est du côté de la Lazio que les Verts pourraient bien frapper un joli coup, en recrutant le buteur kosovar Vedat Muriqi. Le joueur de 27 ans serait à l’heure actuelle la priorité de Jean-François Soucasse et de Loïc Perrin pour janvier.