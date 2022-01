Stade Rennais Mercato : Serhou Guirassy répond lui-même à l’ASSE

Publié par JEAN-LUC D le 19 janvier 2022 à 06:05

Désireux de s’attacher les services d’un attaquant cet hiver, l’ASSE veut Serhou Guirassy. Le joueur du Stade Rennais est sorti du silence.

Serhou Guirassy envoie un message à l’ASSE

En attendant l’officialisation de la signature d’Eliaquim Mangala en défense, l’AS Saint-Étienne continue de pousser pour mettre la main sur un attaquant durant ce mercato hivernal. Après l’échec de la piste Jean-Philippe Mateta bloqué par Crystal Pascal, Pascal Dupraz, l’entraîneur des Verts, aimerait désormais se faire prêter Sehrou Guirassy par le Stade Rennais.

Barré par Gaëtan Laborde et Martin Terrer, le joueur de 25 ans ne joue pas assez et pourrait être intéressé par la possibilité d’avoir plus de temps de jeu ailleurs. Double buteur dimanche contre les Girondins de Bordeaux (6-0), à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, l’ancien pensionnaire du LOSC ne semble pas du tout chaud à l’idée de quitter la Bretagne pour le Chaudron cet hiver.

« That feeling », a notamment tweeté le protégé de Bruno Genesio lundi soir avec deux cœurs amoureux. « Merci au Roazhon et aux nombreux messages reçus, vous êtes des bons », a ajouté Guirassy. Annoncé à Saint-Étienne, le natif d’Arles ne dispose d’ailleurs pas d’un bon de sortie comme l’a déjà fait savoir son coach Bruno Genesio.

Stade Rennais Mercato : Genesio bloque Guirassy

Relégué au statut de remplaçant depuis l’arrivée de Gaëtan Laborde, Serhou Guirassy prend son mal en patience et se satisfait de bout de matchs. En 551 minutes disputées, il aura inscrit 3 buts en Ligue 1. Un bien maigre bilan en comparaison avec ses performances passées.

Si l’on pouvait lui prédire un départ pour se relancer, il n’en sera rien. Bruno Genesio a confirmé la confiance qu’il avait en son buteur à l’issue du succès obtenu face aux Girondins de Bordeaux. « Pour l’instant, il n’y a aucune volonté de se séparer de Serhou », a tranché le technicien de l’équipe bretonne.