ESTAC Mercato : Troyes veut signer un attaquant international

Publié par Thomas G. le 21 janvier 2022 à 15:46

L' ESTACTroyes est intéressé pour faire signer un attaquant international cap-verdien. Zé Luis, ancien joueur de Porto, est libre de tout contrat.

ESTAC Mercato : Zé Luis en approche

L'international cap-verdien, Zé Luis, intéresse l' ESTAC Troyes. L'attaquant de 30 ans est libre depuis la fin de son contrat avec le Lokomotiv Moscou. Cet attaquant polyvalent, passé par Porto, est à la recherche d'un nouveau défi, il pourrait atterrir dans l'Aube dans les prochains jours. L' ESTAC est actuellement 15e du championnat de France. Cependant, les Troyens sont la 18e attaque de Ligue 1 avec seulement 19 buts inscrits.

La piste Lebo Mothiba n'étant plus d'actualité, Troyes cherche une nouvelle piste pour se renforcer en attaque. Zé luis pourrait être la solution aux problèmes offensifs de l' ESTAC. Les Troyens sont encore dans la course au maintien, malgré l'éviction de leur entraîneur Laurent Batlles. Son successeur, Bruno Irles a identifié un problème en attaque, il cherche par tous les moyens d'aider son nouveau club à obtenir son maintien. Irles veut Zé Luis pour renforcer un effectif en panne d'efficacité devant le but.

Concurrence sur le dossier Zé Luis

L' ESTAC est certes intéressé par l'international cap-verdien. Mais Zé Luis pourrait atterrir précisément dans le Forez. En effet, l'AS Saint-Etienne est aussi intéressé par l'attaquant de 30 ans. Pascal Dupraz est lui aussi en quête de renforts offensifs. Le maintien de l'ASSE passe par une restructuration de l'attaque stéphanoise. Autrement dit, les Troyens et les Stéphanois ont la même problématique. Ces deux clubs sont tous les deux engagés dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 et dans la signature pour Zé Luis. En cas d'échec dans ce dossier, l' ESTAC Troyes est aussi sur la piste menant à Evann Guessand, l'attaquant de 20 ans de l'OGC Nice.