PSG : Avant Reims, le Paris SG donne des nouvelles de Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2022 à 21:11

Kylian Mbappé sera-t-il dans le groupe du PSG contre le Stade de Reims ce week-end ? Le club de la capitale a donné de ses nouvelles.

Mbappé encore absent de l’entraînement collectif

À deux jours de la réception du Stade de Reims, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé ne s’entraîne toujours pas avec le Paris Saint-Germain, comme lors des trois derniers jours. « Kylian Mbappé a encore manqué la séance d’entraînement du PSG, ce vendredi. Sa présence pour la réception de Reims, ce dimanche (20h45, 22e journée) est incertaine », assure RMC Sport.

Souffrant des adducteurs depuis la réception du Stade Brestois, samedi dernier (2-0), l’international tricolore de 23 ans a manqué les trois dernières séances collectives au Camp des Loges. Sa présence contre les hommes d’Oscar Garcia, dimanche, à 20h45 au Parc des Princes, est donc logiquement incertaine.

Désireux de jouer tous les matches du Paris Saint-Germain, l’enfant de Bondy pourrait malheureusement manquer celui de ce week-end. D’après les informations du quotidien L’Équipe, une décision concernant Mbappé sera prise ce samedi par Mauricio Pochettino et son staff.

Communiqué médical du 21 janvier 2022

Découvrez le point médical du 21 janvier 2022, concernant les Parisiens.

- Kylian Mbappé poursuit son travail individuel dans de bonnes conditions. Une décision sera prise à l’issue de l’entraînement demain samedi quant à sa présence dans le groupe pour le match contre Reims ce dimanche.

- Juan Bernat continue son travail adapté avec le staff médical et performance dans les suites du bilan post Covid-19.

- Neymar Jr poursuit son entraînement individuel et ses soins à Ooredoo et doit reprendre la course en début de semaine prochaine.

- Georginio Wijnaldum poursuit ses soins à Ooredoo suite à son entorse de la cheville gauche avec lésion partielle du ligament latéral interne.

- Alexandre Letellier poursuit ses soins pour une lésion bas grade du mollet droit.