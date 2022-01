OM Mercato : Longoria proche d’une belle opération avec Nice

Publié par Timothée Jean le 21 janvier 2022 à 17:39

En quête de liquidités, la direction de l' OM peut se frotter les mains. Le club phocéen devrait se séparer définitivement de Jordan Amavi, prêté pour six mois à Nice.

OM Mercato : L'OGC Nice compte conserver Amavi

Malgré un budget mercato très limité, l’ Olympique de Marseille s’est montré très ingénieux sur le marché des transferts. Les dirigeants de l’ OM sont parvenus à faire venir deux renforts de qualité, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, sans débourser un seul centime. Dans le sens des départs, le club phocéen s’est également séparé de deux joueurs. Dario Benedetto a rejoint le Boca Juniors, tandis que Jordan Amavi est retourné à l’ OGC Nice sous la forme d’un prêt. Et le latéral gauche français pourrait même être définitivement transféré au Gym à l’issue de son prêt.

Le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, se montre d’ailleurs très optimiste pour le maintien de Jordan Amavi à l’issue de la saison en cours. Il aimerait bien le conserver le plus longtemps, à condition que les différentes parties engagées dans ce dossier parviennent à un accord.

« Tout d’abord, concernant Jordan (Amavi), on ne le prend pas comme un pansement pour quatre, cinq mois. Il y a toujours l’idée et l’envie de continuer l’aventure ensemble par la suite. On verra en fin de saison nos possibilités et celles de Jordan. On a une vraie relation de transparence », a-t-il confié dans des propos rapportés par Nice-Matin.

C’est 5 millions d’euros pour Jordan Amavi !

En difficulté à l’ Olympique de Marseille où il était très peu utilisé par l’entraîneur Jorge Sampaoli, Jordan Amavi va tenter de relancer sa carrière à Nice en cette seconde partie de saison. S’il répond aux attentes, le Gym devrait définitivement le recruter en levant son option estimée à environ 5 millions d’euros. Les dirigeants de l’ OM peuvent donc se frotter les mains. Ils devraient se séparer définitivement du défenseur français à l’issue de la saison.