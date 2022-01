LOSC Mercato : Un attaquant de Lille vers Chelsea cet été ?

Publié par Ange A. le 22 janvier 2022 à 06:33

Futur adversaire du LOSC en Ligue des champions, Chelsea s’intéresserait au meilleur buteur du club nordiste en vue du mercato d’été.

Un sale coup de Chelsea contre le LOSC mis à nu

Le Lille OSC a déjà officialisé quatre départs depuis l’ouverture du mercato d’hiver. Jonathan Ikoné, Thiago Maia, Mustafa Kapi et Yusuf Yazici ont quitté le LOSC en janvier. Alors que d’autres possibles candidats sont évoqués, le mercato d’été du champion de France en titre est déjà menacé. Un attaquant des Dogues serait en effet dans le viseur des Anglais de Chelsea. Le média canadien TSN révèle en effet un intérêt des Blues pour Jonathan David. La source nord-américaine assure que le club londonien souhaite enrôler le buteur lillois lors du prochain mercato estival. Avec son attaque à la peine cette saison malgré la signature de Romelu Lukaku, Thomas Tuchel entend renforcer ce secteur de jeu.

Le sort de Jonathan David déjà scellé à Lille ?

Raison pour laquelle le coach des Blues serait favorable au transfert de Jonathan David. Chelsea se serait déjà renseigné sur la possibilité de le recruter l’été prochain. L’international canadien (24 sélections/18 buts) compte 16 réalisations en 29 matchs cette saison. Bien qu’encore sous contrat avec le Lille OSC jusqu’en 2025, l’avant-centre de 21 ans pourrait faire l’objet d’un transfert l’été prochain.

Son agent avait déjà assuré que cette saison sera sa dernière au LOSC. Nick Mavromaras évoquait notamment la Premier League parmi une possible destination de son protégé. Lequel avait été recruté contre 27 millions d’euros (hors bonus) en 2019. Il est la recrue la plus chère de l’histoire du club nordiste. À ce jour, sa valeur marchande a grimpé 50 millions d’euros sur Transfermarkt. En attendant une offensive du club anglais, Chelsea et Lille auront un premier contentieux à régler sur la pelouse. Les deux équipes vont s’affronter en huitièmes de finale de la Ligue des champions.