OL - ASSE : Les leçons de Bosz après la victoire dans le derby

Publié par Ange A. le 22 janvier 2022 à 05:33

Peter Bosz s’est exprimé après le court succès de l’ OL lors du derby rhodanien contre l’AS Saint-Étienne vendredi au Groupama Stadium.

Mousse Dembélé offre le derby à l’ OL

L’Olympique Lyonnais maintient son invincibilité dans le derby contre l’AS Saint-Étienne. Vendredi, l’ OL s’est imposé sur le plus petit des scores contre l’ASSE au Groupama Stadium. Les deux rivaux s’affrontaient en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Comme contre l’ESTAC Troyes lors de la dernière journée, un penalty transformé par Moussa Dembélé a suffi pour faire le bonheur de Lyon. De nouveau vainqueurs des Verts, les Gones en sont désormais à cinq matchs consécutifs sans défaite contre leurs rivaux stéphanois. Grâce à ce court succès, les hommes de Peter Bosz remontent provisoirement à la 10e place du championnat. De quoi satisfaire l’entraîneur lyonnais pour la suite.

Peter Bosz tire le positif d’un derby pauvre

Le coach de l’Olympique Lyonnais préfère retenir la victoire de ses poulains dans un 124e derby rhodanien peu haletant. Le technicien rhodanien déplore surtout le manque de réalisme et d’efficacité de son équipe contre une formation stéphanoise à sa portée. L’entraîneur de l’ OL souhaite désormais poursuivre sur sa lancée, Lyon restant deux victoires successives en championnat. Une performance que le club rhodanien n’avait plus réalisée depuis les 4e et 5e journées de Ligue 1.

« Succès minimaliste oui, absolument, mais important et mérité […] C’était difficile jusqu’à la fin, mais c’est bien de ne pas avoir pris de buts. Les trois points, c’était le plus important ce soir. [...] On a changé notre système, on est plus solide, on prend moins de buts, on concède moins d’occasions. C’est déjà mieux, mais il faut qu’on marque plus nous aussi. Et qu’on joue mieux, absolument », a confié Peter Bosz selon les propos relayés par Foot Mercato. Tombeur de l’ASSE, Lyon se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco lors de sa prochaine sortie le 5 février prochain.