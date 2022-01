OL - ASSE : Les onze probables de Bosz et Dupraz pour le derby

Publié par Ange A. le 21 janvier 2022 à 08:32

L’ OL reçoit l’AS Saint-Étienne pour le derby ce vendredi au Groupama Stadium en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Un gros retour pour l’ OL contre Saint-Étienne

Fort de sa courte victoire sur la pelouse de l’ESTAC Troyes lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais reçoit l’AS Saint-Étienne. Le 124e derby entre Lyon et Saint-Étienne ce vendredi ouvre la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les deux équipes s’étaient séparées sur un nul (1-1) lors de leur dernière rencontre à Geoffroy-Guichard. Pour ce choc, Peter Bosz peut déjà compter sur le retour d’un renfort offensif. Tout juste éliminé de la Coupe d’Afrique avec le Zimbabwe, Tino Kadewere figure déjà dans le groupe de l’ OL. Mais ses chances de débuter sont minces. En revanche, le coach lyonnais ne pourra pas compter sur Jérôme Boateng. Le défenseur allemand est suspendu pour ce grand classique du championnat.

Dupraz avec ses recrues contre Lyon

Alors que Peter Bosz enregistre le retour de Kadewere, Pascal Dupraz ne pourra pas compter sur le retour de ses internationaux africains. Le Tunisien Khazri, le Gabonais Bouanga, le Guinéen Sow et les Camerounais Moukoudi et Neyou sont encore engagés à la CAN. Leurs pays sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN. Pour ce choc contre l’Olympique Lyonnais, le coach de l’AS Saint-Étienne a convoqué 21 joueurs. Les recrues Bernardoni, Thioub et Sako figurent notamment dans le groupe de l’entraîneur stéphanois. Actuels derniers du championnat, les Verts courent après un succès dans le derby depuis octobre 2019.

Le onze probable de Lyon contre Sainté

Lopes – Dubois, Da Silva, Lukeba – Gusto, Caqueret, Bruno Guimarães, Henrique – Paqueta, Dembélé, Aouar.

Le onze possible de Saint-Étienne contre Lyon

Bernardoni – Maçon, Nadé, Kolodziejczak, Bakayoko, Gabriel Silva – Thioub, Youssouf, Camara, Aouchiche – Boudebouz.