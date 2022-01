OL : Bosz rassure pour Léo Dubois après le derby contre l’ASSE

Publié par Ange A. le 22 janvier 2022 à 09:33

Peter Bosz a donné des nouvelles de Léo Dubois après la courte victoire de l’ OL contre Saint-Étienne vendredi au Groupama Stadium.

L’ OL s’en sort sans Léo Dubois contre l’ASSE

La 22e journée de Ligue 1 s’est ouverte vendredi avec le derby entre Lyon et Saint-Étienne. L’Olympique Lyonnais a conservé son invincibilité contre l’AS Saint-Étienne. Un penalty transformé par Moussa Dembélé dans le premier quart d’heure a permis à l’ OL de dominer l’ASSE. Avec ce succès, les Gones restent désormais sur cinq matchs consécutifs sans défaite contre les Verts. Pas menacé par son adversaire du soir, dernier du championnat, le club rhodanien s’est fait peur avec Léo Dubois. Le capitaine lyonnais a dû céder sa place dans le temps additionnel de la première mi-temps. Le latéral tricolore a été remplacé par Malo Gusto après deux chocs à la tête avec ses coéquipers Da Silva et Dembélé.

Des nouvelles rassurantes de Dubois après le derby

L’arrière droit a été sorti en raison du protocole commotion. Après la victoire de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a donné des nouvelles de son capitaine. Elles sont rassurantes. « Je pense que ça va mieux. J’ai vu Léo après le match, j’ai un petit peu parlé avec lui et ça va beaucoup mieux », a confié le coach de l’ OL au micro de Prime Video. Sur Instagram, le concerné a également rassuré concernant son état. « Merci à la famille Rouge et Bleu pour vos messages ! Les nouvelles sont bonnes !! Bien évidemment la victoire reste le plus important, contrat rempli avec le caractère. Allez l’OL », a-t-il écrit sur le réseau social.

Sauf surprise, le latéral lyonnais devrait donc tenir sa place lors de la prochaine sortie des Gones. Ce sera le samedi 5 février sur la pelouse de l’AS Monaco. Pour cette affiche, Lyon pourra également compter sur le retour de Jérôme Boateng. Le défenseur central allemand était suspendu pour le derby en raison d’accumulation de cartons jaunes.