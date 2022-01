ASSE Mercato : Confidences d’une recrue sur son deal avec Dupraz

Publié par ALEXIS le 22 janvier 2022 à 13:38

Après le derby perdu par l’ ASSE face à l’OL, Bakary Sako est revenu sur son retour chez les Verts cet hiver. Il fait des révélations.

ASSE Mercato : Bakary Sako « a l’impression de n’être jamais parti »

À la recherche de joueurs dotés d’une expérience du haut niveau, afin de l’aider à se maintenir en Ligue 1, l’ ASSE a recruté Bakary Sako, librement. Ce dernier est un ancien joueur du club ligérien. Il y a joué à l’AS Saint-Étienne pendant trois saisons (2009-2012), avant son transfert à Wolverhampton en Angleterre. Revenu chez les Verts après 10 ans, il « a l’impression de n’être jamais parti ». De plus, le polyvalent attaquant est enchanté de retrouver des visages connus.

« Est-ce que j’ai retrouvé mes repères ? Parmi les meubles, il y a aussi Romain Hamouma (rires) ! Il y a aussi quelques personnes dans les bureaux ou encore l’intendant. J’ai revu le doc, le kiné, la podologue…qui étaient déjà présents il y a 10 ans », s’est-il réjoui. « En revanche ce qui a changé, c’est le stade Geoffroy-Guichard. C’est vraiment un très beau stade », a souligné Bakary Sako. À 33 ans passés, la recrue hivernale de l’ ASSE déclare : « je suis presque le même joueur avec un peu plus d’expérience ».

Sako s'est mis d'accord avec Dupraz sur son poste

Dans ses confidences, le nouveau N°26 de l’équipe stéphanoise a laissé entendre qu’il a eu une causerie avec l’entraîneur sur son poste de prédilection. « Des discussions avec Dupraz ? Oui, on a évoqué le sujet de mes positions préférentielles. Mais ça ne me dérange pas d’être sur le côté ou en pointe. Car même lorsque je suis devant, je ne reste pas que dans l’axe, je prends la profondeur ou je me décale. Il en est content. Ça lui permettra, s’il le souhaite, de m’utiliser à plusieurs postes », a-t-il fait savoir.

À noter que Bakary Sako est entré en jeu lors du derby OL-ASSE, à la place d'Adil Aouchiche, après la pause. Lors de son premier match contre Jura Sud Foot, en coupe de France, l'ailier droit avait remplacé Jean-Philippe Krasso (57e).