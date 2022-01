ASSE Mercato : Deux grandes nouvelles pour Dupraz avant Angers !

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2022 à 18:45

Dernier de Ligue 1, l’ ASSE sera à Angers mercredi soir. Pour ce match en retard, Pascal Dupraz pourrait bénéficier de deux renforts de taille.

Ryad Boudebouz de retour à l’entraînement collectif

En match en retard de la 20e journée de Ligue 1, Pascal Dupraz et ses hommes seront sur la pelouse du stade Raymond Kopa, mercredi à 19h, pour affronter Angers SCO. À l’heure où l’AS Saint-Étienne cherche à sortir de la zone rouge afin de se sauver d’une relégation en fin de saison, le coach des Verts vient de recevoir deux bonnes nouvelles ce dimanche.

Testé positif au Covid-19 et absent lors du derby face à l’Olympique Lyonnais, vendredi soir, Ryad Boudebouz a effectué son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers ce jour. L’attaquant algérien s’est entraîné normalement et pourrait donc faire partie du groupe des Verts pour le déplacement à Angers. Une excellente nouvelle pour Dupraz qui bénéficierait ainsi d’un renfort non négligeable pour la prochaine bataille de l’ASSE. Mais ce n’est pas tout.

ASSE Mercato : Plus qu’un détail à régler pour Muriqi

En quête d’un nouveau renfort offensif, l’ASSE pourrait bien récupérer un international kosovar dans les prochaines heures. En effet, selon les dernières informations du journaliste turc Yagız Sabuncuoglu, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont formulé une offre de prêt à la Lazio Rome pour Vedat Muriqi.

Pas forcément un premier choix dans les plans de Maurizio Sarri, l’attaquant de 27 ans pourrait changer d’air durant ce mercato hivernal. D’ailleurs, la source turque indique que le club italien n’aurait pas forcément éconduit la proposition de l’ AS Saint-Étienne. Seulement, la direction de la Lazio Rome souhaiterait inclure une option d’achat d’un montant de 12 millions d’euros dans la transaction.

Une somme carrément au-dessus des moyens du club ligérien. Toutefois, les discussions se poursuivent entre les différentes parties et les pensionnaires du Stade Geoffroy-Guichard espèrent pouvoir convaincre la Lazio Rome de lui céder simplement Vedat Muriqi pour le reste de la saison. En cas d’accord, Pascal Dupraz pourrait ainsi obtenir un renfort supplémentaire important en vue du prochain match contre Angers SCO.

Affaire à suivre donc…