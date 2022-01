Bordeaux Mercato : La réponse de Thierry Henry aux Girondins

Publié par Ange A. le 24 janvier 2022 à 00:45

Thierry Henry s’est exprimé au moment où il est cité comme un potentiel remplaçant de Vladmir Petkovic chez les Girondins de Bordeaux.

Thierry Henry bientôt chez les Girondins, sa réponse

Vladimir Petkovic est loin de réussir ses débuts chez les Girondins de Bordeaux. Cette saison encore, le FCGB est parti pour jouer le maintien. Au moment où l’avenir de son entraîneur semble compromis, quelques noms émergent pour assurer sa succession. Sans club depuis son départ de l’Impact Montréal, Thierry Henry figurerait sur la short-list de Gérard Lopez, le président des Girondins. À la mi-temps du match entre le PSG et Reims qu’il commentait, l’ancien coach de Monaco a été interrogé par ses collègues de Prime Video sur une possible signature à Bordeaux. L’ancien buteur des Bleus est loin d’être emballé par le club au scapulaire. « Je ne vis pas dans l’utopie. Franchement là, je ne sais pas quoi vous répondre », a lâché l’entraîneur adjoint des Diables rouges.

Petkovic en sursis à Bordeaux

Sur la sellette, Vladimir Petkovic s’est offert un répit dimanche. Les Girondins de Bordeaux se sont offerts un succès spectaculaire contre le RC Strasbourg (4-3). De quoi ravir l’entraîneur bordelais au moment où il est annoncé vers la sortie. Grâce à cette victoire, le FCGB met fin à sa série de quatre défaites. Le club au scapulaire remonte à la 17e place du championnat après ce succès. Ce qui constitue un léger soulagement pour son coach qui espère terminer à un meilleur rang. « Le plus important, c’est qu’on a réussi à faire ce que l'on voulait, c’est-à-dire prendre ces trois points et se rapprocher d’une autre zone du classement. Nous avons été un peu plus travailleurs. On a sorti la chemise blanche et on a mis la chemise bleue des ouvriers. Cela nous a permis de gagner », a-t-il confié en conférence de presse.