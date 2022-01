OM Mercato : La réponse surprise de Milik sur son avenir

Publié par Ange A. le 24 janvier 2022 à 06:00

Avec la signature et les débuts réussis de Cédric Bakambu, les spéculations ont repris de plus belle sur l’avenir d’Arkadiusz Milik à l’OM.

Un avenir toujours flou pour Milik à Marseille ?

En l’absence de Bamba Dieng, actuellement à la CAN avec le Sénégal, l’Olympique de Marseille a signé un nouvel attaquant. Libre depuis la fin de son aventure chinoise avec le Beijing Guoan, Cédric Bakambu a été recruté par Marseille. L’attaquant congolais s’est illustré samedi pour sa première apparition avec l’OM. Le polyvalent avant-centre a inscrit un but deux minutes seulement après son entrée en jeu contre le RC Lens. Alors qu’il vient de recruter Bakambu, Marseille n’a pas encore régularisé la situation d’Arkadiusz Milik. L’attaquant polonais arrive au terme de son prêt avec option d’achat l’été prochain. Le joueur prêté par Naples depuis janvier 2021 a été interrogé par Canal Plus Pologne au sujet de son avenir encore flou sur la Canabière.

La sortie cocasse de Milik au sujet de futur

Arkadiusz Milik a entretenu le mystère au sujet de son avenir avec un certain humour. « Les informations sur mon transfert ou mon prêt ? C’est marrant parce que je ne sais rien », a lâché l’international polonais (61 sélections/16 buts). Une sortie loin d’être rassurante concernant le numéro 9 de l’Olympique de Marseille. Dans le flou à l’OM, le buteur de 27 ans garde une belle cote sur le marché des transferts. L’Équipe révélait récemment que trois clubs à l’étranger restaient à l’affût pour récupérer le compatriote de Robert Lewandowski. La Juventus de Turin, le FC Séville et Majorque suivent avec intérêt la situation de l’attaquant prêté avec option par Naples.

Mais ces prétendants voudraient enrôler le joueur sous la forme d’un prêt cet hiver. Mais leurs propositions ont été rejetées par Pablo Longoria comme l’indique le quotidien sportif. Le président marseillais ne souhaite pas perdre le Polonais cet hiver. Reste à savoir ce qu’il en sera l’été prochain alors que le club phocéen est sous le coup d’une suspension de recrutement de la FIFA.