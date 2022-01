PSG : Sergio Ramos lance un sérieux avertissement au Real

Publié par Ange A. le 24 janvier 2022 à 07:30

Sergio Ramos s’est confié après le succès du PSG contre le Stade de Reims. De bon augure avant le choc contre le Real Madrid en C1.

Buteur avec le PSG, Sergio Ramos annonce la couleur

Le Paris Saint-Germain a disposé du Stade de Reims dimanche en clôture de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le PSG s’est imposé (4-0) contre le club champenois au Parc des Princes. Ses attaquants muets, Paris s’en est remis à Marco Verratti (44e), Sergio Ramos (62e) et Danilo Pereira (75e) pour venir à bout de ses visiteurs. Lesquels ont concédé un but contre leur camp de Wout Faes (67e). Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, Ramos a exprimé sa joie après le coup de sifflet final. Le défenseur central semble retrouver progressivement la plénitude de ses moyens après de longs mois de galère. Une bonne nouvelle pour le club francilien, futur adversaire du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Ramos en puissance, grosse inquiétude pour le Real

« Je suis content d’avoir joué 90 minutes et personnellement aussi, parce que c’est mon premier but avec le PSG […] On a la Coupe, la Ligue 1, la Ligue des champions, c’est le meilleur moment pour arriver en forme. Je suis très content parce que j’ai été longtemps en dehors du terrain », a lâché Sergio Ramos selon les propos relayés par Le Figaro. Alors que le défenseur de 35 ans affiche une nette progression, le Real Madrid s’inquiète pour Karim Benzema.

L’attaquant tricolore est sorti sur blessure dimanche lors du match nul concédé par les Merengues à domicile contre Elche (2-2). Un premier bilan indique que le buteur tricolore souffre des ischios-jambiers. Le club espagnol devrait communiquer sur la durée d’indisponibilité de son attaquant mardi. Une mauvaise nouvelle pour Los Blancos à trois semaines de leur rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. Le numéro 9 madrilène compte 24 buts et 9 passes décisives en 27 matchs cette saison.