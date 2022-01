ASSE : Bonne nouvelle avant Angers, un premier attaquant arrive !

Publié par Ange A. le 24 janvier 2022 à 08:30

Un attaquant va rejoindre l’ ASSE dans les prochaines heures. Une bonne nouvelle pour Pascal Dupraz à la veille du match contre Angers.

Dupraz bientôt exaucé, un attaquant en route pour l’ ASSE

Dernier du championnat avec l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz pousse pour l’arrivée de nouveaux renforts cet hiver. Le coach des Verts pourrait retrouver Marcel Tisserand à l’ ASSE. Le défenseur central congolais pourrait poser ses valises dans les Forez dans les prochaines heures. L’ancien du Toulouse FC, où il a côtoyé le coach stéphanois, devrait faire l’objet d’un prêt de Fenerbahçe. Outre cette arrivée, le club ligérien pourrait également rapatrier Robert Beric. Libre depuis son départ de Chicago Fire, l’avant-centre slovène devrait signer son retour à l’Etrat cet hiver. En attendant un retour de Beric, Pascal Dupraz est certain de récupérer Denis Bouanga dans les prochaines heures.

Fin de CAN pour Denis Bouanga et le Gabon

Absent depuis la reprise en raison de la Coupe d’Afrique, l’ailier gabonais va retourner à Saint-Étienne. Il s’est fait sortir de la CAN avec le Gabon dimanche par le Burkina Faso en huitièmes de finale de la compétition. L’international gabonais n’aura pas particulièrement brillé durant le tournoi. Il quitte le Cameroun sans avoir été décisif avec les Panthères. Avant son départ pour la CAN, le Gabonais n’avait inscrit que 3 réalisations en 17 matchs de Ligue 1 avec l’ ASSE. Reste maintenant à savoir s’il sera opérationnel pour le déplacement sur la pelouse d’Angers ce mercredi.

Bouanga sur le retour, Pascal Dupraz devra encore attendre avant de pouvoir compter sur le meilleur buteur stéphanois cette saison. Auteur de 7 buts avec les Verts avant de rejoindre les Aigles de Carthage, Wahbi Khazri est encore engagé avec sa sélection nationale. La Tunisie s’est qualifiée aux dépens du Nigéria dimanche pour les quarts de finale de la CAN. Le Guinéen Moussa Sow et les Camerounais Moukoudi et Neyou seront fixés sur leurs sorts ce lundi. Ils affrontent respectivement la Gambie et les Comores pour une qualification pour les quarts de finale.