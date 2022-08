OL Mercato : Le retour d'un ancien Lyonnais tombe à l'eau

Publié par ALEXIS le 13 août 2022 à 19:39







OL Mercato : Un ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne deviendra pas à Lyon, alors que son club ne veut toujours pas de lui. Il serait proche de Naples.

OL Mercato : Tanguy Ndombele tout proche de signer à Naples

Prêté à l’ OL par Tottenham, lors de la deuxième moitié de la saison dernière, Tanguy Ndombele est retourné à Londres. Cependant, il y est toujours indésirable chez les Spurs. Le manager du club de Premier League, Antonio Conte ne compte toujours pas sur le joueur acheté à l’Olympique Lyonnais à 60 M€ en juillet 2019. Le milieu de terrain de 25 ans est ainsi poussé vers la porte de sortie. À défaut d’un transfert sec, il pourrait être prêté encore, car il lui reste trois ans de contrat à Tottenham. L’Équipe révèle justement, ce samedi, qu’il se dirige vers le SSC Naples en Italie.

« Tanguy Ndombele va de nouveau quitter Tottenham. Un accord contractuel est en passe d'être trouvé entre le joueur et les dirigeants italiens. Luciano Spalletti et Tanguy Ndombele ont déjà échangé sur l'utilisation de l'ancien Lyonnais à Naples. Il ne reste que quelques détails à régler - notamment concernant l'option d'achat - entre les Spurs et Naples pour un prêt d'une saison du milieu de terrain », a fait savoir la source.

Rappelons que le natif de Longjumeau (Essonne) était convoité par l’OM cet été, mais Pablo Longoria, refroidi par le prix de l’ancien joueur de l’ OL, a finalement recruté Jordan Veretout à l’AS Rome.

Pas de retour pour Ndombele à l'Olympique Lyonnais !

L’Olympique Lyonnais a réussi à faire revenir trois de ses anciens joueurs cet été. Alexandre Lacazette (avant-centre), Corentin Tolisso (milieu de terrain) et Rémy Riou (gardien de but) sont ainsi revenus à Lyon. Ils ont fait leur retour dans leur club formateur, librement, à l’issue de leur contrat respectif à Arsenal, au Bayern Munich et au SM Caen. Évidemment, c’était plus difficile pour Tanguy Ndombele de revenir à l’ OL comme Lacazette, Tolisso et Riou, parce qu'il est sous contrat jusqu’en 2025 et Tottenham n'entend pas le brader.

Il faut noter que l’international français (7 sélections) avait été décevant la saison dernière, pendant son prêt de six mois. Il avait disputé 11 matchs en Ligue 1 (pour 2 passes décisives) et 4 en Ligue Europa (1 but inscrit), sans satisfaire les attentes de Peter Bosz.