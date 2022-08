OM Mercato : Les coulisses du dossier Ndombele enfin dévoilées

Publié par Timothée Jean le 03 août 2022 à 06:05

OM Mercato : Souhaitant renforcer son entrejeu, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Tanguy Ndombele. Ce deal s’annonce cependant très complexe.

OM Mercato : C'est confirmé pour Tanguy Ndombele à Marseille

Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille a déjà signé sept recrues cet été. L'OM vient de renforcer son couloir gauche avec Nuno Tavares, arrivé en provenance d’Arsenal sous la forme d’un prêt. L’attaquant de l’Inter Milan, Alexis Sanchez, est également proche de s’engager en faveur de l’ OM. Les négociations avancent dans le bon sens afin de finaliser sa signature au plus vite. Mais ce n’est pas encore terminé. Les dirigeants marseillais travaillent aussi en coulisse pour faire un nouveau milieu de terrain.

Depuis le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, la direction de l’ OM n’est toujours pas parvenue à recruter son digne remplaçant. Les dirigeants phocéens ont alors activé plusieurs pistes dans ce sens et l’une d’entre elles mènerait à Tanguy Ndombele (25 ans). Prêté à l’Olympique Lyonnais la saison dernière, l’international français ne rentre plus dans les plans de Tottenham. Le club londonien aimerait se séparer de lui lors de ce mercato estival. En quête de renforts de taille, l’ OM serait ainsi positionné pour l’accueillir.

Foot Mercato confirme en effet que les décideurs marseillais envisagent bel et bien de recruter Tanguy Ndombele cet été. Le président marseillais Pablo Longoria apprécie fortement le profil de l’ancien Lyonnais. Les Phocéens ont ainsi étudié la faisabilité de cette opération. Sauf que les réalités économiques a rapidement refroidi les ardeurs marseillaises. La source ajoute que la direction de l’ OM estimerait à présent la venue de Tanguy Ndombele« très complexe » sur le plan financier.

OM Mercato : Tanguy Ndombélé trop cher pour Marseille

Il faut dire que les dirigeants de Tottenham réclameraient environ 60 millions d’euros pour acter le départ de Tanguy Ndombele, dont le bail expire en juin 2025. Un montant que l’Olympique de Marseille ne peut se permettre de dépenser actuellement. Le média en ligne explique alors que le club phocéen aurait rapidement abandonné cette piste pour se tourner vers d’autres cibles plus accessibles. Les noms de Jordan Veretout (AS Rome) et Glen Kamara (Glasgow Rangers) sont associés à l’OM ces dernières heures.

De son côté, Tanguy Ndombele devra trouver une nouvelle porte de sortie s’il souhaite se relancer la saison prochaine. Galatasaray, Naples, l'AC Milan et d'autres écuries comme Villarreal ou le Bayer Leverkusen se bousculeraient en coulisse pour arracher sa signature.