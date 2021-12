PSG Mercato : 85M€, une première offre colossale proposée à Vlahovic

Publié par Thomas le 01 décembre 2021 à 17:13

Pisté par le PSG depuis plusieurs semaines, Dusan Vlahovic a fait l'objet d'une offre colossale de la part d'un concurrent au Paris SG sur le dossier.

PSG Mercato : Vlahovic, Arsenal prend une longueur d’avance

C’est la grande sensation de Serie A. Auteur d’un début de saison stratosphérique avec la Fiorentina, Dusan Vlahovic s’est hissé ces derniers mois parmi les joueurs les plus en vue de la planète football. Au même titre que Kylian Mbappé ou Erling Haaland, le buteur serbe fait figure de "wonderkid" du football et voit chaque jour de grands cadors européens lui faire les yeux doux.

Déjà très courtisé l’été dernier par l’Atlético Madrid et la Juventus, l’attaquant de 21 ans avait vu son club refuser tour à tour les différentes offres proposées à son égard dont un gros chèque de 70 millions d’euros des Colchoneros. Quelques mois plus tard, la donne a changé, la Viola n'a plus les moyens de bloquer davantage son joyau et voit son départ en 2022 comme inévitable.

Au PSG, Vlahovic est perçu comme le digne successeur de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier vers le Real. Son dossier semble bien moins complexe que celui d'Erling Haaland par exemple, ce qui en fait une option de choix pour le mercato estival. Seul bémol pour le Paris SG, de très gros clubs lorgnent de près la pépite serbe, comme Manchester City, la Juventus et Arsenal. Les Gunners justement, pourraient rapidement prendre les devants face à ses concurrents, en formulant une offre colossale au club florentin.

Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants londoniens planifieraient de proposer pas moins de 85 millions d’euros pour s’attribuer les services du "Zlatan serbe". Arsenal recherche activement un attaquant de haut niveau pour 2022, pour pallier au départ plus que probable d’Alexandre Lacazette. Vlahovic est très apprécié par Mikel Arteta, qui en fait sa priorité pour le prochain mercato estival. Néanmoins, le joueur ne semblerait pas si chaud à l’idée de rallier la Premier League l’année prochaine.

Dusan Vlahovic a ses préférences

Si Les Gunners ont mis les bouchées doubles pour enrôler l’attaquant de la Fiorentina, ce dernier n’aurait pas l’intention de rejoindre Londres de sitôt, et privilégierait d’autres projets sportifs. La Juventus semble avoir le monopole du cœur de l’intéressé qui attendrait le mois de juin pour prendre sa décision finale. Les Bianconeri proposeraient au serial buteur un contrat de cinq saisons avec un salaire net de 6 millions d’euros annuel.

Néanmoins, le PSG pourrait tirer son épingle du jeu face au club italien, en proposant un salaire défiant toute concurrence. Ce qui est sûr, c’est que Leonardo ne lâchera pas l’affaire d’ici juin, notamment si Mbappé venait à faire ses valises de la capitale.