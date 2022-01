PSG Mercato : Une légende du Real lance une bombe sur Mbappé

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2022 à 13:03

Une légende du Real Madrid a déclaré, lundi, que Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, allait bien signer au Real cet été.

PSG Mercato : Morientes envoie Mbappé au Real

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Fernando Morientes, l’ancien joueur du Real Madrid, s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Selon lui, le natif de bondy va quitter le Paris Saint-Germain et rallier le Real Madrid. Depuis dix ans, le Real Madrid drague Kylian Mbappé, en vain. Quand Mbappé avait 14 ans, les Madrilènes avaient invité la famille Mbappé à visiter les installations pour le faire signer.

Presque dix ans plus tard, rien n’a changé ou presque, l’attaquant français de 23 ans est l’un des meilleurs joueurs du monde. Fernando Morientes, qui a joué 8 ans au Real Madrid, connaît bien le club et son président Florentino Pérez. Selon lui, Mbappé va jouer à Madrid pendant de nombreuses années. Morientes semble très séduit par Mbappé, les deux hommes ont le point commun d’avoir joué à Monaco et d’avoir participé à une demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco. D'ici quelques mois, les deux hommes auront peut-être pour point commun d’avoir évolué à l’AS Monaco et au Real Madrid.

Encore un espoir pour le PSG ?

Y a-t-il encore un espoir pour le PSG ? Oui, les dirigeants parisiens discutent encore avec le clan Mbappé en vue d’une prolongation jusqu’en juin 2024. Les Parisiens veulent convaincre Mbappé de jouer la Coupe du Monde au Qatar en étant toujours sous contrat avec le PSG. Cette prolongation de courte durée permettrait au Paris-SG de garder une saison de plus le joueur formé à l’AS Monaco avant éventuellement de le vendre à prix fort au Real Madrid.

L’éventuelle prolongation de Mbappé au PSG ferait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif parisien devant Messi et Neymar avec un salaire de 45 millions d’euros par an pour l’attaquant français de 23 ans. En attendant de prendre une décision, Mbappé est focalisé sur la deuxième partie de saison en commençant par le 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, le 15 février prochain.