PSG Mercato : Al-Khelaïfi a annoncé la décision de Doha à Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 25 janvier 2022 à 11:03

Mauricio Pochettino terminera-t-il la saison sur le banc du PSG ? Nasser Al-Khelaïfi aurait annoncé la décision du Qatar au coach argentin.

Pochettino et son staff quitteront le PSG en juin prochain

Arrivé en janvier 2021 après le licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2023 et la fin de son engagement initial. Sous le feu des critiques depuis des mois, l’ancien entraîneur de Tottenham va céder sa place à un autre technicien, probablement Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. D’après les informations du journaliste espagnol Ivan Martin du quotidien Ok Diario, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, aurait d’ores et déjà prévenu Pochettino que sa mission se terminera à l’issue de la saison.

« Mauricio Pochettino sait déjà qu'il ne continuera pas au PSG la saison prochaine. Bien que cela n’ait pas encore été officiellement annoncé, les dirigeants du club français ont prévenu le coach argentin et à son staff technique qu'ils ne seront plus aux commandes de l'équipe parisienne la saison prochaine. En d'autres termes, à la fin de cette saison, quoi qu'il arrive, le natif Murphy sera licencié malgré un contrat jusqu’en 30 juin 2023 », explique la source ibérique. Toujours selon la même source, l’ancien défenseur parisien devrait rebondir rapidement du côté de l’Angleterre.

PSG Mercato : Pochettino en finale à Man United

Ivan Martin confirme que Mauricio Pochettino devrait rebondir à Manchester United ou à l’Atlético Madrid si Diego Simeone venait à quitter les Colchoneros l’été prochain. Concernant les Red Devils, The Athletic assure que les dirigeants du club anglais auraient inscrit les noms de quatre entraîneurs susceptibles de prendre la relève de Ralf Rangnick, lequel devrait occuper les fonctions de directeur sportif à la fin de son intérim. Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Luis Enrique (équipe d’Espagne), Julen Lopetegui (FC Séville) et Mauricio Pochettino.

« Manchester United travaille pour nommer un manager permanent avant la fin de la saison. Une source dit que United pense que "le plus tôt sera le mieux". Mauricio Pochettino et Erik ten Hag restent les principaux candidats », indique le média britannique. L’été s’annonce donc chaud du côté du PSG et de Manchester United.