Un an après son éviction du PSG, Leonardo s’est prononcé sur le nouvel échec du club en Ligue des champions et le départ de Lionel Messi.

Leonardo n’a toujours pas repris de service depuis son licenciement du Paris Saint-Germain en fin de saison dernière. Toutefois, le dirigeant brésilien continue d’être attentif à l’actualité du club de la capitale française. Profitant d’une interview accordée au Corriere Della Serra, l’ancien directeur sportif du PSG a été interrogé sur la nouvelle révolution qui s’annonce à Paris après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. « Que dit déjà la célèbre blague ? Avec moi, c’est difficile, mais sans moi, c’est impossible… ahahaha », a répondu Leonardo, se montrant ainsi moqueur avec son ancienne direction, avant de donner son avis sur le passage de Lionel Messi au PSG.

Mercato PSG : Leonardo s’attaque au Paris SG en défendant Lionel Messi

Lors du mercato estival 2021, durant son deuxième mandant au Paris Saint-Germain, Leonardo était parvenu à convaincre Lionel Messi de rejoindre les rangs des Rouge et Bleu au moment de son départ libre du FC Barcelone. Deux ans plus tard et alors qu’il n’est plus en poste, la Pulga quitte le PSG, alors qu’il disposait d’une saison supplémentaire en option dans son contrat. Une fin d’aventure en Ligue 1 que regrette Leonardo.

« Je suis tellement désolé de ce qui s’est passé. C’est une personne extraordinaire et un champion digne d’entrer dans l’Olympe du football avec Pelé et Maradona. Il a fait un choix de vie qui lui permettra de mieux concilier famille et travail. Si vous partez en guerre, avec Leo vous ne risquez pas de mourir seul. Avec les autres, oui », a ajouté le compatriote de Neymar. Le club de la capitale française appréciera.