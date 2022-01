Barça Mercato : Bordeaux tente un super coup à Barcelone !

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2022 à 19:35

Pour se maintenir en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux cherchent des renforts. Gérard Lopez aurait tenté de se faire prêter Oscar Mingueza du Barça.

Barça Mercato : Les Girondins tentent de se faire prêter Mingueza

17e de Ligue 1 après 22 journées, les Girondins de Bordeaux luttent pour se maintenir dans l'élite. Et depuis la mise à l’écart de Laurent Koscielny, Bordeaux a besoin d’un défenseur central supplémentaire. L'entraîneur du FCGB, Vladimir Petkovic a associé Mexer à Abdel Medioub (24 ans) contre le LOSC et le RC Strasbourg, mais il souhaite un renfort avant la fin du mercato hivernal le 31 janvier. Pour se faire, Gérard Lopez a tenté un super coup au FC Barcelone à quelques jours de la fin du mercato de janvier.

D’après les indiscrétions d’un journaliste de la Cadena SER, Bordeaux a tenté de se faire prêter les services d’Oscar Mingueza. Cependant, les représentants de ce dernier ne souhaitent pas son départ du FC Barcelone cet hiver, sous aucune forme (prêt ou transfert direct). Avant les Girondins de Bordeaux, Valence a tenté de recruter le néo-international espagnol (qui compte une sélection), son entourage lui aurait fermé la porte de sortie du club catalan.

Oscar Mingueza n'entre pas dans les plans de Xavi

À noter qu'Oscar Mingueza ne fait pas partie des premiers choix du nouvel entraîneur des Blaugranas, Xavi. Il a fait 13 apparitions en Liga cette saison, mais a été titulaire qu'à cinq reprises. Il a cumulé 734 minutes de jeu et sa dernière apparition en championnat remonte au 2 janvier 2022. Sur les sept derniers matches du Barça, il a fait seulement deux apparitions et n’a pas joué la moindre minute lors des deux derniers matches des Catalans. Par ailleurs, les noms de Martin Caceres de Cagliari (défenseur central) et Xeka (milieu relayeur du LOSC) sont aussi associés à Bordeaux ces dernières heures.