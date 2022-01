ASSE : La réaction de Pascal Dupraz après sa première victoire

Publié par Ange A. le 27 janvier 2022 à 05:35

L’ ASSE a disposé de l’Angers SCO (0-1) mercredi. Pascal Dupraz s’est exprimé après son premier succès en Ligue 1 avec les Verts.

Première victoire pour Dupraz avec l’ ASSE en Ligue 1

Fin de la mauvaise passe pour l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 Uber Eats. Mercredi, l’ ASSE a renoué avec la victoire en championnat contre l’Angers SCO. Les Verts se sont imposés sur le plus petit des scores pour mettre fin à leur disette. Un but contre son camp de Batista Mendy (43e) a suffi aux Stéphanois sur la pelouse des Scoïstes. Avec ce succès, le club ligérien met fin à sa série de sept défaites de rang en Ligue 1. Remplaçant de Claude Puel sur le banc de Sainté, Pascal Dupraz a signé sa première victoire en championnat. Il restait sur trois revers lors de ses premières sorties. L’entraîneur stéphanois a savouré ce succès avec modération.

Les mots de Dupraz après le succès à Angers

Le coach de l’AS Saint-Étienne n’a pas caché sa satisfaction après le résultat obtenu. Le technicien stéphanois espère désormais enchaîner les bonnes performances pour le maintien du club, son principal défi cette saison. L’ ASSE toujours lanterne rouge, avec 4 unités de retard sur le barragiste messin, l’entraîneur des Verts est conscient que le chemin est encore long. « C’est un soulagement. En championnat, c’est le quatrième match sous ma responsabilité. Nous avions perdu les trois premiers. La série est interrompue [...] Mais je suis aussi comptable, et on est dans le rouge. C’est une victoire, une première, il nous en faut encore beaucoup et on a la ferme intention d’aller les chercher », a lâché l’entraîneur de Sainté selon les propos relayés par Le Figaro.

Vainqueurs d’Angers, les Verts vont affronter Montpellier le 5 février pour leur prochaine sortie en championnat. Le huitième de finale de la Coupe de France contre Bergerac (National 2) ce dimanche fera office de dernière répétition avant la réception du MHSC.