ASSE Mercato : Officiel, un attaquant trouve une porte de sortie

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2022 à 14:43

Le dégraissage annoncé par Pascal Dupraz à l' ASSE se poursuit avec le prêt de Jean-Philippe Krasso à l'AC Ajaccio en Ligue 2, pour six mois.

Toujours pas décisif sous le maillot de l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso quitte le club ligérien. À l'image d'Ignacio Ramirez retourné dans son pays natal en Uruguay, il est poussé dehors par Pascal Dupraz, qui ne compte pas sur lui. L’attaquant recruté par Claude Puel à l’été 2020 s’est engagé avec l’AC Ajaccio, ce jeudi, jusqu’à la fin de la saison. « L’AS Saint-Étienne et l’AC Ajaccio ont conclu un accord pour le prêt, sans option d’achat, de Jean-Philippe Krasso jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. L’ ASSE souhaite à son attaquant de s’épanouir dans ce nouveau challenge », a communiqué le club.

Notons que l’Ivoirien n’a pas été convoqué par le nouvel entraineur de l’AS Saint-Étienne, lors du match remporté à Angers (1-0), mercredi. Il avait été laissé de côté pour lui permettre de faire ses valises afin de rejoindre l’Île-de-beauté. L'AC Ajaccio est en course pour un retour en Ligue 1. Le club est 2e de Ligue 2 avec 41 points et un match en moins, juste derrière Toulouse FC (42 points).

Deuxième prêt pour l'attaquant de l'AS Saint-Étienne

Notons que le Jean-Philippe Krasso avait été prêté au Mans FC en National en janvier 2021 par Claude Puel. Il avait engrangé du temps de jeu avec les Lionceaux, mais pas suffisant pour s’imposer à l’ ASSE. Cette saison, l’ancien buteur d’Épinal a fait 16 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire 5 fois. Il a marqué un but et offert une passe décisive. Il a également disputé 2 matches en Coupe de France, sans être décisif. Le contrat de Krasso chez les Verts court jusqu'en juin 2023.