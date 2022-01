RC Lens Mercato : AS Roma, Mourinho ne lâche pas un crack du RCL

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2022 à 22:43

Impressionnant avec le RC Lens, Facundo Medina a séduit José Mourinho de l’AS Rome qui s’activerait en coulisses pour le recruter.

RC Lens Mercato : L'AS Rome en contact avec Medina

Faisant partie des joueurs les plus utilisés par le coach Franck Haise au RC Lens cette saison, Facundo Medina a tapé dans l’oeil des recruteurs et entraîneurs de clubs huppés grâce à ses prestations abouties. La Roma de José Mourinho serait parmi les équipes aux trousses du polyvalent défenseur (central ou latéral gauche) du RCL. Le club italien aurait entrepris des démarches pour recruter ce dernier.

D’après les indiscrétions de Il Corriere dello Sport, la Louve a noué des contacts avec le représentant de l’international argentin (2 sélections), Marcelo Simonian. Alors que l’AS Rome est disposé à attendre le mercato estival pour passer à l’offensive, José Mourinho, lui, serait très enchanté de compter sur les services de Facundo Medina dès cet hiver.

La valeur marchande du défenseur argentin en hausse

Facundo Medina (22 ans) a signé au RC Lens en juillet 2020 en provenance du CA Talleres (Argentine). Le club nordiste a déboursé 3,5 millions d'euros pour le recruter. Il s’est engagé avec les Sang et Or pour quatre saisons, jusqu’en juin 2024. Depuis son arrivée en Europe, sa cote ne fait que grimper. Evalué à 8 millions d'euros lors de sa première saison (2020-2021) sous le maillot lensois, le natif de Buenos Aires a une valeur marchande de 10 M€ aujourd’hui, selon Transfermarkt.

Lors de l'exercice actuel (2021-2022), il a pris part à 19 matches en Ligue 1 et a été titulaire à 18 reprises. Facundo Medina a aussi disputé entièrement les deux matches de Coupe de France (32e et 16e de finale) remportés respectivement contre le FC Poitiers (0-1) et le LOSC (2-2, 6 t.a.b à 5).